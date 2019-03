Der amerikanischen Onlineplattform BuzzFeed zufolge sollen das die Methoden von Mitarbeitern des World Wide Fund for Nature (WWF) sein, mit mehr als 750 Millionen Euro Einnahmen jährlich eine der mächtigsten Umweltschutzorganisationen der Welt. Das grüne Empire mit dem Panda-Logo steht seit Jahren in der Kritik: Mal ging es um die Jagd auf Wilddiebe in Zusammenarbeit mit dem südafrikanischen Geheimdienst, mal um fragwürdige Palmölzertifikate und immer wieder um große Nähe zur Industrie. Die jüngsten Vorwürfe scheinen nun sogar die Manager in der Zentrale am Genfer See zu verunsichern. Sie beauftragten eine Londoner Anwaltskanzlei, die Vorwürfe aufzuklären. Die Achtung der Menschenrechte, teilte der WWF mit, habe oberste Priorität.



Die Berichte von BuzzFeed liefern ein anderes Bild: WWF-Mitarbeiter sollen in Asien und Afrika Anti-Wilderer-Missionen mit brutalen "Schocktruppen" organisiert haben. Die Schlägerbanden sollen nicht nur für Folter, sondern auch für den Tod indigener Einwohner verantwortlich