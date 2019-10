Den Eingang zum repräsentativen neuen YouTube-Space in der Stadtmitte von Berlin hat der britische Stararchitekt David Chipperfield entworfen. Wie den Eingang zum großen Gebäudekomplex auf der Museumsinsel, direkt nebenan. Deutlicher kann ein Konzern seinen Ehrgeiz nicht zeigen. YouTube, eine Tochter von Google, möchte nicht mehr nur eine Abspielstation für alle möglichen Videos sein. Im Gebäude selbst gibt es Videostudios für Influencer, ein Tonstudio für Musiker, ein Konzertsaal mit Platz für 120 Zuschauer. Wer bei YouTube groß ist, soll noch größer werden können.

Lyor Cohen, 59, ehemaliger Hip-Hop-Manager und einflussreicher Plattenfirmenmann ist der Chef der Musikabteilung von YouTube und der Kopf hinter diesen Plänen.

SPIEGEL: Herr Cohen, YouTube ist als Videoplattform bekannt. Nun eröffnen Sie hier in Berlin eine neue Zentrale, in der es Studios und Coworking Spaces gibt. Was haben Sie vor?

Cohen: Die Idee ist, dass alle Künstler, Musiker und Songwriter im Wasser von YouTube schwimmen