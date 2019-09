Es sah übel aus für den Uhu, den Eulenschützer an einem Februarmorgen von einer Weide nahe dem schleswig-holsteinischen Eckernförde holten. Beim Nachtflug hatte sich das Tier im Elektrostacheldraht verfangen und schwer verletzt.

Die Flughaut sei zerrissen gewesen, berichtet Wildtierärztin Elvira von Schenck. Solche Wunden heilen, doch oft verkürzt sich dabei der Flügel. Dann können die Vögel nur noch kläglich flattern und müssen meist eingeschläfert werden.

Bis zu zehn Prozent der erwachsenen Vögel, die Veterinärin Schenck in ihrer Wildtierstation in Großenaspe pflegt, sind wie der Uhu Opfer von Zäunen. "Da werden kerngesunde Tiere regelrecht zerfetzt", sagt sie, "das ist unnötig und traurig." Einer der Vögel hatte sich mit der Augenhöhle im Stacheldraht verhakt, vielen anderen zerstören die scharfen Drahtspitzen die Schwingen. Dazu gesellten sich, sagt Schenck, immer wieder Damhirsche und Rehböcke, die mit dem Geweih in Zäune geraten, auch in herumliegende Reste abgebauten Stacheldrahts.