Von Martin Knobbe, Anton Rainer, Philipp Seibt, Andreas Wassermann, Robin Wille

Sabine Müller ist eine Ärztin, die keinen Feierabend kennt. Sie kann sich in acht Sprachen verständigen, sie bietet eine Sprechstunde für Blinde, Taubstumme und taubstumme Blinde an, ein Schwerpunkt ihrer Arbeit sind Patientinnen, deren Genitalien verstümmelt wurden, ein anderer sind Frauen mit Krebs. Für sie ist Sabine Müller fast immer erreichbar.

Deshalb ist die 58-jährige Gynäkologin bei ihren Patientinnen beliebt, rund 16.000 Frauen betreut sie, 5000 kommen regelmäßig vorbei, viele Ältere sind darunter, viele, die wenig Geld haben. Der Kiez in der Nähe des Alexanderplatzes in Berlin ist von Plattenbauten geprägt, und Sabine Müller ist die einzige Frauenärztin in der Umgebung.

Spätestens im Mai aber wird sie ihre Praxis im Haus der Gesundheit an der Karl-Marx-Allee schließen müssen, vor sieben Monaten kam die Kündigung des neuen Eigentümers. Ihr Vertrag wäre dann ohnehin ausgelaufen, sie hatte allerdings fest