Manchmal taucht er einfach ab, verschwindet in den Tiefen des Meeres, mit einem Speer in der Hand. Bis zu 17 Meter unter der Wasseroberfläche jagt er dann Fische, solange die Luft in seinen Lungen reicht. Danach ruhe er in sich, fühle sich unantastbar, sagt Kevin Mayer. Ein mentaler Zustand – unbezahlbar für einen Zehnkämpfer.

Mayer, 27, erzählt dies an einem frühen Morgen Ende August an der französischen Atlantikküste. Mit zerzaustem Haar und noch etwas verschlafenem Blick sitzt er an einem Picknicktisch in einem Pinienwald. Er trägt eine kurze Hose und Badelatschen. Ein nahe gelegener Parkplatz füllt sich langsam mit Surfern. Die Wellen sollen gut sein an diesem Morgen, deshalb ist auch Mayer früh aufgestanden.

Er hat sechs Tage am Stück frei, eine Seltenheit. Und wie so oft zieht es ihn dann in die Natur. Das Meer, die Berge, die Flüsse – hier sammelt der Zehnkämpfer Energie, um wieder in den Stadien dieser Welt neue Bestleistungen abzuliefern.

9126 Punkte. Seit vergangenem September ist