Olga Witt gehört zu den Zero-Waste-Pionierinnen in Deutschland: Sie hat den ersten Unverpackt-Laden in Köln mitgegründet. Auf Ihrem Blog und in ihren Büchern schreibt sie darüber, was es heißt, möglichst wenig Müll zu produzieren. Als sie schwanger wurde, beschloss sie, auch mit Baby bei ihrem Zero-Waste-Lifestyle zu bleiben.

SPIEGEL: Viele Eltern geben für Babyzubehör ein kleines Vermögen aus und kaufen alle möglichen Dinge, vieles davon landet eines Tages wieder auf dem Müll. Was braucht man wirklich?

Witt: Das ist natürlich total individuell. Wir haben zum Beispiel keinen Wickeltisch gebraucht, weil wir in unserer Wohnung eine Waschmaschine neben dem Waschbecken haben, die wir mit einer Wickelauflage ideal nutzen konnten. Auf der anderen Seite hätte mein Mann zum Beispiel sehr gern auf einen Kinderwagen verzichtet, weil er den spießig findet. Ich fand es dann doch unheimlich praktisch, dass wir einen hatten, weil mir mein Kind einfach zu schwer zum Tragen wurde. Ich hätte niemals auf