JIM RAKETE / PHOTO-SELECTION

Nicht die Details der Kleider, sondern die Vielschichtigkeit des Models herauszuarbeiten, ist für Lindbergh das Wichtigste. »Wenn wir einander begegnen, ist es wahrscheinlicher, dass ich mich an Ihren Blick, Ihre Augen und die Bewegungen Ihres Körpers erinnere als an die Farbe Ihres Pullovers«, so Lindbergh (beim »British Vogue«-Covershooting, New York 1989, fotografiert von Jim Rakete: Christy Turlington, Tatjana Patitz, Naomi Campbell, Peter Lindbergh, Cindy Crawford und Linda Evangelista)