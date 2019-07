Zwei Millionen Euro, 200.000 Dollar und herzlichste Grüße

Katar ist kleiner als Thüringen und hat weniger Einwohner als Berlin. Aber mit seinen Milliardeneinnahmen aus dem Gasgeschäft hat sich das Emirat in den vergangenen Jahren unter Sportfreunden einen Ruf als Land der unbegrenzten Möglichkeiten erworben.

Katar wirbt auf den Trikots europäischer Topteams für seine Staatsairline, es hat weit über eine Milliarde in den französischen Fußballklub Paris Saint-Germain (PSG) gepumpt und geriert sich als Gastgeber der Stars. Im Herbst richtet das Land am Persischen Golf die Leichtathletik-Weltmeisterschaft aus und in drei Jahren die Fußball-WM.

Der Aufstieg zu einem der weltweit wichtigsten Sponsoren wird indes seit Jahren begleitet von Skandalen. Die Vergabe bedeutender Sportevents ist durch den Verdacht der Bestechlichkeit und der Korruption überschattet.

Nun geht es ins Innerste: Katars wichtigster Sportmanager, der Mann für alle Deals und Führungsposten, ist ins Visier französischer Ermittler geraten. Nasser Al-Khelaifi, 45, soll womöglich Regeln