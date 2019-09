Dieser Text gehört zur Reihe "Bestseller von SPIEGEL+", er ist zuerst erschienen im SPIEGEL GESCHICHTE 2/2005.

Es war finstere Nacht, als Werner von Janowski, 38, in einem kleinen Boot zu den Klippen bei New Carlisle an der kanadischen Ostküste schipperte. Der Ostpreuße wollte in Kanada Informationen über die Kriegsindustrie sammeln und einen Spionagering aufbauen. Janowski, alias Bobbi, war Agent der Nazis.



Durchnässt und verfroren traf er am frühen Morgen des 9. November 1942 in einem kleinen Hotel ein – und fiel gleich auf. Die Banknoten, mit denen er zahlte, waren zwar gültig, aber veraltet. Die belgischen Zigaretten, die er rauchte, gab es seit Beginn des Krieges in Kanada nicht mehr. Als er dann auch noch behauptete, gerade erst mit dem Bus angekommen zu sein, obwohl es vor Mittag gar keinen Bus nach New Carlisle gab, schöpfte Hotelbesitzer Earl Anett Verdacht und rief die Polizei. Stunden später wurde Janowski verhaftet. Die Operation "Bobbi" war gescheitert.

Pleiten und Pannen dieser