Von Uwe Buse, Jochen-Martin Gutsch, Max Polonyi, Yannick Ramsel und Alexander Smoltczyk

Manchmal ist es eine Kiste. Eine frühere Munitionskiste, in der heute das Schuhputzzeug liegt. Manchmal ist es eine zerkratzte Kuchenform. Manchmal ist es auch das Meißner Porzellan, dessen Eigentümer "es uns fast aufgedrängt hatte, als er ging", wie Oma immer sagte. Es sind Alltagsgegenstände, die uns Deutsche an eine Vergangenheit erinnern, die nicht vergehen will.

Der Krieg, der am 1. September 1939 mit dem deutschen Überfall auf Polen begann, ist da, noch immer. Überall im Land hat er Spuren hinterlassen, in Kellern und auf Dachböden, in Fotoalben, Erzählungen und Verhaltensauffälligkeiten, die verharmlosend "Macken" genannt werden und die oft sichtbarer Ausdruck eines Traumas sind.

Die Gegenstände werden weitergereicht an die nächste Generation – weil sie die Erinnerung wachhalten an ein Leben, in dem nichts sicher war, aber alles existenziell.

Was macht es mit einer Gesellschaft, wenn sie von Menschen geprägt wurde, die als Kinder miterleben mussten, wie eine Welt in Trümmer fiel?

Die Autorin Sabine Bode hat mit ihrem Kriegskinder-Buch "Die vergessene Generation" die Diskussion darüber wesentlich angestoßen. Damals, kurz nach dem Krieg, sagt sie, "war man noch der Meinung, dass Kinder ungeheuer robust sind – egal, was ihnen zugefügt wird, es bleibt ohne irgendwelche Folgen. Wenn aber diese Kinder selbst Eltern geworden waren, erschienen sie sehr oft emotional unterkühlt und nie wirklich fröhlich". Inzwischen weiß man, dass der Schock nur weitergereicht wurde an die nächste Generation.

Der SPIEGEL hat Kriegskinder und Kriegsenkel gebeten, ihre Erinnerung zu Protokoll zu geben – eigene und ererbte. Sie sollten Dinge heraussuchen, die sie an den Krieg erinnern. Auch ein Menschenleben danach reißen diese Alltagsdinge den Vorhang auf zu einer Geschichte, die von tief gehender, umfassender Zerstörung handelt.