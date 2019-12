In Tokio schwelgte Kaiser Hirohito im Triumph über die Großmacht. Seit Monaten hatte Nippons göttlicher Tenno die Vorbereitungen zum Überfall auf den US-Flottenstützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii penibel mitverfolgt. "An diesem Tag trug der Kaiser seine Marineuniform und schien glänzend gelaunt", notierte Hirohitos Attaché in sein Tagebuch.

Auf Hawaii wurden die Menschen am Morgen des 7. Dezember 1941 durch das Dröhnen japanischer Kampfflugzeuge geweckt. Matrosen sprangen aus ihren Kojen und rannten zum Gefechtsstand. Doch gegen die plötzliche Attacke war das große Amerika hilflos. Im "Perlenhafen" trieben Tausende von Leichen inmitten von brennendem Öl und beißendem Rauch.

Ein stolzes US-Kriegsschiff nach dem anderen brannte lichterloh, kippte zur Seite oder sank. Auch auf den Flugplätzen hatten die Militärs an diesem Sonntagmorgen nicht mit Angriff gerechnet, höchstens mit Sabotage. Wie auf den Leim gegangene Fliegen standen die Maschinen am Boden – wehrlos japanischer Bombardierung ausgeliefert.