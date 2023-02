»Das ist hochgefährlich« SPD ruft zur Abgrenzung von der AfD auf

Nach Einschätzung des Extremismusforschers Hajo Funke wird die AfD in den kommenden zehn Jahren bundespolitisch nicht an Bedeutung gewinnen. »Die AfD wird mit ihrer radikalen Ausrichtung bundesweit im Turm von zehn Prozent plus gefangen bleiben«, sagte er der »Rheinischen Post«. Zwar wolle die Partei und vor allem der thüringische Landesvorsitzende Björn Höcke an die Macht, »ich glaube aber nicht, dass dies gelingen wird«, sagte Funke.

Die AfD lege auch nur im Moment etwas zu, »sie war bundesweit schon mal weiter«. Anders sei es allerdings in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. In diesen Ländern gebe es eine strategische Schwäche aller demokratischen Parteien, speziell der CDU, sagte Funke. »Wir beobachten dort, was wir auch beim Verschwinden der Weimarer Republik beobachten konnten – dass Demokraten keine mehrheitsfähigen Optionen mehr haben.«