Protest in Magdeburg: Rund 2000 Menschen demonstrierten am Samstag in der Innenstadt gegen die AfD. Die von einem zivilgesellschaftlichen Bündnis organisierte Kundgebung zog in Richtung Messegelände – dorthin, wo die AfD am Wochenende ihren Bundesparteitag und ihre Europawahlversammlung abhält. Zum Auftakt am Freitag lobte Parteichef Tino Chrupalla die neue »Harmonie« im Vorstand – seiner Ansicht nach ein Grund für den Aufschwung der Partei.

Tino Chrupalla, AfD-Bundessprecher:

»In Bayern und Hessen werden im Herbst neue Landtage gewählt. Und nächstes Jahr können wir in Sachsen, Thüringen und Brandenburg stärkste Kraft werden. Wir können Regierungsverantwortung übernehmen und die Wende zum Guten bewirken. Wir sind bereit für mehr. Das ist unser Slogan dieses Parteitages.«

Aktuelle Umfragen geben der AfD recht, die Partei steht so gut da wie noch nie. Die Stimmung im Saal ist entsprechend gut.

Ann-Katrin Müller, DER SPIEGEL:

»Man merkt den Delegierten und auch den Funktionären richtig an, wie stolz sie gerade sind auf die Umfragen, dass sie wirklich die Hoffnung haben, da demnächst irgendwie mitregieren zu können, mehr Macht zu bekommen. Man hat zwar darum gebeten – also gerade die Parteichefs und auch Alice Weidel –, dass man ein bisschen demütig bleibt, dass man sieht, dass es nur Umfrageergebnisse sind und noch keine Wahlergebnisse. Aber damit sind sie durchaus gescheitert, das kann man so sagen nach den Tagen jetzt. Denn die Reden strotzen nur so vor Wünschen und Fantasien, was man denn alles tun würde, wenn man denn an der Macht ist.«

An die Spitze ihrer Kandidatenliste für die Europawahl wählten die AfD-Mitglieder europakritische Politiker vom äußerst rechten Flügel. Ganz vorne: der umstrittene Europaabgeordnete Maximilian Krah aus Sachsen. Eines der TikTok-Videos des 46-Jährigen sorgte nach seiner Wahl für Belustigung und hämische Kommentare in den sozialen Netzwerken.

Auf Listenplatz zwei und drei folgten Petr Bystron und René Aust. Beide waren in ihren Bewerbungsreden mit scharfen europakritischen Tönen aufgefallen.

Ann-Katrin Müller, DER SPIEGEL:

»Und da zeigt die AfD aber mehr, was für eine Partei sie inzwischen ist, was sie goutiert, welche Art von Reden sie auch goutiert. Denn in diesen Reden hat man eigentlich die gesamte Palette des Rechtsextremen gefunden. Also dass man eine »Festung Europa« will, dass man die EU ablehnt, dass man gegen Migration ist. Man hat Verschwörungsideologien gefunden, man hat Antisemitismus gefunden. Also wenn dann eben von »Globalisten« die Rede ist, die angeblich »uns alle versklaven wollen«. All das wurde hier gesagt auf der Bühne und auch goutiert mit nicht schlechten Wahlergebnissen. Es gab vor allen Dingen aber keine Widerrede mehr. Das ist etwas anders als bei den letzten Parteitagen.«

Nachdem die ersten drei Plätze zügig vergeben worden waren, zog sich die Besetzung der Listenplätze vier und fünf am Samstagabend über mehr als fünf Stunden hin.

Ann-Katrin Müller, DER SPIEGEL:

»Da verhakte man sich schon bei Listenplatz 4 so, dass man mehrere Wahlgänge abhalten musste und am Ende eine Kandidatin angetreten ist, die schon im Brüsseler Parlament sitzt für die AfD. Die dann ohne Gegenkandidaten startete und auch dann am Ende gewonnen hat. Aber es dauerte Stunden und auch sie ist Höcke-nah. Und auch dieses ganze Chaos ging danach dann durchaus noch weiter. Also man wird sicherlich noch das zweite Wochenende bis spätabends jeweils nutzen müssen, um überhaupt durchzukommen.«

Der AfD-Bundesvorstand hat das Ziel ausgerufen, mindestens 30 Kandidaten für den Europawahlkampf zu wählen. Am Sonntag wird die Versammlung unterbrochen, um dann am kommenden Freitag fortgesetzt zu werden. Erst nachdem die Kandidaten feststehen, soll das Wahlprogramm beschlossen werden.