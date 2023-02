Die AfD-Politikerin Corinna Miazga ist mit 39 Jahren gestorben. Das bestätigte ein Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion am Sonntag in Berlin. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende ihrer Partei im Bundestag und frühere bayerische Landesvorsitzende »ist nach langem Kampf gegen ihre schwere Krankheit verstorben«, schrieb Partei- und Fraktionschef Tino Chrupalla auf Twitter. In einer Mitteilung der Fraktion hieß es, man verliere mit ihr »eine engagierte Abgeordnete und treue Mitstreiterin der ersten Stunde«.