Bei der Kandidatenauswahl der AfD zur Europawahl 2024 haben viele Bewerber eine radikale Abkehr von der Europäischen Union und eine Abschottung gegen Migration gefordert. Die Rechtsaußenpartei vergab am Samstag in Magdeburg in einem sehr langwierigen Verfahren weitere Plätze auf ihrer Wahlliste. Die Delegierten entschieden, nicht nur 30, sondern 35 Listenplätze zu besetzen. Bis zum Abend waren 26 Kandidaten für nächstes Jahr bestimmt. Am Sonntag soll über das Europawahlprogramm beraten werden.