Söder und Opposition fordern Aufklärung

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte dazu am Rande eines Volksfest-Termins in Augsburg: »Diese Vorwürfe müssen jetzt einfach geklärt werden. Sie müssen ausgeräumt werden, und zwar vollständig.« Aiwanger, der ebenfalls zu dem Volksfest kommen sollte, erschien dort nicht. Die oppositionelle SPD forderte eine Sondersitzung des Landtags, der vor der Landtagswahl am 8. Oktober normalerweise nicht mehr zusammenkommen soll.

Es sei »unvorstellbar, dass ein Verfasser derartiger Zeilen im Bayerischen Landtag sitzt oder auch nur einen Tag länger ein öffentliches Amt bekleidet«, erklärte SPD-Fraktionschef Florian von Brunn. »Ist das die Gesinnung, die Sie in Ihrer Regierung tolerieren, Herr Söder?«, sagte Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann. »Wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten sollten, führt kein Weg daran vorbei: Entlassen Sie Hubert Aiwanger.« FDP-Fraktionschef Martin Hagen forderte Aiwanger auf, sich persönlich zu erklären.