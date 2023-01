Die CSU hat ihren Widerstand gegen das geplante neue Einbürgerungsrecht bekräftigt. Der Gesetzentwurf, der seit Freitag in den zuständigen Ressorts der Bundesregierung abgestimmt wird, sei »nicht zustimmungsfähig«, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Wochenende. »Wenn man am Anfang leichtfertig eine Staatsbürgerschaft vergibt, werden Integrationsbemühungen nicht befördert, sondern man muss sie am Schluss gar nicht mehr leisten.« FDP und Grüne betonten dagegen die Notwendigkeit der Reform.