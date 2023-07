Afrikanischer Mittelmeeranrainer Zahl der Feuertoten in Algerien auf 34 gestiegen

Nicht nur in Europa brennt es, auch die afrikanischen Mittelmeeranrainer kämpfen gegen die Flammen: In Algerien hat es zu Wochenbeginn 97 Brände in 16 Provinzen gegeben. Auch in Tunesien wüten die Flammen.