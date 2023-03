Bei der ersten Erteilung einer solchen Karte solle es ein ärztliches Attest geben. Alle Sportschützen in Deutschland ohne Hinweise regelmäßig zu untersuchen, wäre aus Faesers Sicht aber sehr schwierig. »Es sollte natürlich in Maßnahmen auch verhältnismäßig sein.« Die furchtbare Tat in Hamburg zeige aber, wie notwendig Änderungen im Waffengesetz seien.

Bei dem Schusswaffenangriff in einer Hamburger Kirche der Zeugen Jehovas waren am Donnerstagabend acht Menschen erschossen und mehrere weitere Menschen schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter Philipp F. nahm sich das Leben. F. war als Sportschütze registriert und besaß die mutmaßliche Tatwaffe, eine halbautomatische Pistole, legal.