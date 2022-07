Aussagen über Stepan Bandera Israelische Botschaft wirft Melnyk »Verharmlosung des Holocausts« vor

Auch die polnische Regierung empörte sich am Freitag über Melnyk. »So eine Auffassung und solche Worte sind absolut inakzeptabel«, sagte Vize-Außenminister Marcin Przydacz der Internetplattform Wirtualna Polska. Auf die Frage, ob Polen eine Entschuldigung von Melnyk erwarte, sagte Przydacz: »Uns interessiert mehr die Position der ukrainischen Regierung als die von Einzelpersonen.«

Das Außenministerium der Ukraine gab ebenfalls eine Stellungnahme ab – und distanzierte sich von Melnyks Äußerungen. »Die Meinung des ukrainischen Botschafters in Deutschland, Andrij Melnyk, die er in einem Interview mit einem deutschen Journalisten ausgedrückt hat, ist seine persönliche und gibt nicht die Position des ukrainischen Außenministeriums wieder«, teilte die Behörde in der Nacht zum Freitag in einem auf Englisch verfassten Statement auf ihrer offiziellen Website mit.