Merkels erster großer Auftritt nach ihrer Kanzlerschaft Sehen Sie hier das komplette Gespräch

Altkanzlerin Angela Merkel verrät im Gespräch mit SPIEGEL-Autor Alexander Osang, was sie in ihrer Auszeit an der Ostsee gemacht hat. Putins Angriffskrieg nennt sie einen »brutalen Überfall«.