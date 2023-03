Baerbock mahnte zudem, bei einer gemeinsamen Asyl- und Flüchtlingspolitik Fortschritte zu machen. Die Staaten an der EU-Außengrenze dürften nicht alleingelassen werden – »weder mit den Menschen, die aus Seenot gerettet wurden, noch mit den Menschen, die an den Außengrenzen ankommen, aber keinen Anspruch auf Asyl haben und zurückgeführt werden müssen.« Zugleich betonte die Ministerin, dass die Staaten an der Außengrenze die Verantwortung hätten, ankommende Migranten zu registrieren und human zu behandeln.