»Es bleibt nicht bei Worten und Sachbeschädigungen, sondern die Gewalt richtet sich immer häufiger direkt gegen Jüdinnen und Juden selbst«, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, der »Welt«. Schuster sagte zu dem Anstieg der Gewalttaten, dies spiegele das Erleben von Jüdinnen und Juden in Deutschland wider. Rund 100.000 Jüdinnen und Juden sind in Deutschland in jüdischen Gemeinden organisiert. Die überwiegende Zahl repräsentiert der Zentralrat der Juden. Schuster forderte, Antisemitismus entschieden zu bekämpfen, auch den unterhalb der Schwelle des Strafrechts.