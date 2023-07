Der Grünenpolitiker Anton Hofreiter hat sich dafür ausgesprochen, grundsätzlich keine Rüstungsexporte in Diktaturen mehr zu genehmigen.

»Wenn man Rüstungsgüter liefert, dann an EU-Staaten und Nato-Mitglieder oder auch an die Ukraine, weil es eine angegriffene Demokratie ist«, sagte Hofreiter der Nachrichtenagentur dpa. Darüber hinaus müsse man sich gut überlegen, ob ein geostrategisches Interesse bestehe, so Hofreiter: »Bei Diktaturen ist es eigentlich nie in unserem geostrategischen Interesse, weil man bei Diktaturen nie weiß, in welche Richtung sie sich wenden.«