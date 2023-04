Mit Blick auf den Arbeitsmarkt gehe er davon aus, so Heil, dass ChatGPT und ähnliche Systeme zu großen Umwälzungen führen werden. »Meine Expertinnen und Experten hier im Haus prognostizieren: Ab 2035 wird es keinen Job mehr geben, der nichts mit KI zu tun hat«, sagte Heil. Deshalb müsse Deutschland zur Weiterbildungsrepublik werden.

»Es werden einzelne Jobs wegfallen, aber es entstehen auch viele neue«, sagte Heil. »Nach allem, was wir wissen und erheben können, wird uns als Gesellschaft auch in Zukunft die Arbeit nicht ausgehen.« Es werde aber in vielerlei Hinsicht andere Arbeit sein.