Eine emotionale Rede von Armin Laschet geht seit Donnerstagabend viral: Während einer Bundestag-Debatte zu den andauernden Unruhen in Frankreich teilte der CDU-Abgeordnete deutlich gegen die AfD aus. Diese hatte eine Aktuelle Stunde im Bundestag zu den Unruhen in Frankreich verlangt.

Armin Laschet, CDU

»Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte an das anknüpfen, was der Kollege Al-Halak gerade hier beschrieben hat. Das Thema lautet ›Unruhen in Frankreich.‹ Sie haben das Wort ›Frankreich‹ so gut wie nicht in den Mund genommen. Sie sind nahtlos übergegangen zu Ihrer üblichen – Ich habe sehr wohl zugehört. Ich habe gehört, dass hier gedroht wurde, dass aufgeräumt wurde, wenn Sie an die Macht kommen. Wir sagen Ihnen, wir werden dafür sorgen, dass Sie nie Verantwortung in diesem Land haben. Das können Sie sich merken. Also ich habe sehr wohl zugehört. Über Frankreich wurde hier nicht gesprochen. Über die Herkunft des Problems haben sie nicht gesprochen, sondern sie haben gleich über Parallelgesellschaft in Deutschland gesprochen. Und in der Tat, da haben Sie Recht, das war eine Parallelgesellschaft. Der NSU, der zehn Jahre mordend durchs Land zog, die Lüb c ke … Ja, das möchten Sie nicht gerne hören. Aber Ihre Gesinnungsgenossen haben Menschen ermordet in diesem Land. Das war eine Parallelgesellschaft.«

Der Titel der Aktuellen Stunde, die die AfD beantragt hatte: »Gewalttätige Unruhen in Frankreich – Parallelgesellschaften in Deutschland verhindern.« Nach einem tödlichen Polizeischuss auf einen 17-jährigen Autofahrer in Nanterre kommt es in Frankreich seit über einer Woche zu heftigen gewaltsamen Auseinandersetzungen. Nach Angaben des Innenministers seien Rathäuser, Schulen und Polizeistationen in Brand gesetzt oder angegriffen worden. Die Regierung reagierte mit einem riesigen Polizeitaufgebot. Hunderte Polizisten wurden verletzt, Tausende Demonstrierende verhaftet.

Dr. Gottfried Curio, AfD

»Eine Migrantenrevolte arabischer Zuwanderer aus dem Maghreb, die maximal ›unintegriert‹ sind. Kein Wunder, sie scheinen es nicht zu wollen. Sie lehnen westliche Werte und den Staat ab, der sie aufgenommen hat und durchfüttert. Sie lehnen Recht und Gesetz ab, zerstören jede Nacht fremdes Eigentum. Ihre oberste Richtschnur ist ihr krudes Religionsverständnis. Besser: ›Unverständnis.‹ Sie schreien Allahu Akbar, dann legen sie Feuer. Heute in Frankreich, morgen in Deutschland.«

Alle Bundestagsfraktionen verurteilten die Gewalt in Frankreich. Dennoch waren sich die meisten Abgeordneten einig: Auslöser der Unruhen seien vor allem die historischen Hintergründe und die strukturellen Unterschiede in der französischen Gesellschaft.

Lamya Kaddor, Bündnis90/Grüne

»Man könnte sich hier hinstellen und das Hohelied der Hetzer und Aufwiegler und Einpeitscher singen und nur von Randalierern erzählen, die abgeschoben gehören, deren Kultur nicht zu uns passt, die sich nicht integrieren wollen und undankbar gegenüber der Mehrheitsgesellschaft sind. Vielleicht trifft das sogar auf einige der Delinquenten zu. Aber die Wahrheit ist komplexer. Mit komplex können wir nichts anfangen. Aber die Wahrheit ist komplexer, und deshalb tut sie weh. Nichts r echtfertigt diese Gewalt, diese Plünderungen, diese Zerstörungswut. Was können wir tun, um so etwas dauerhaft und effektiv zu verhindern? Wir müssen die Hintergründe der Menschen auf den Straßen erkennen, denn sie kommen nicht aus dem Nichts. Ihnen vorausgegangen sind Geschichten, die man kennen muss, Geschichten von Abwertungen, Geschichten von seelischen Verletzungen, Geschichten von ausgestoßen sein. Wer solche Geschichten immer und immer wieder aufs Neue erlebt, ja sogar über Eltern und Großeltern vererbt bekommt, dessen Grenzen sind irgendwann erreicht.«

Armin Laschet beendete seine vielbeachtete Rede mit einem Verweis auf die Großmutter des getöteten Jugendlichen.

Armin Laschet, CDU