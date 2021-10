Armin Laschets Nachfolge CDU-Kreisvorsitzende sprechen sich für Mitgliederentscheid über Parteivorsitz aus

Wer soll in der CDU bestimmen, wer auf Armin Laschet an der Parteispitze folgt? Wenn es nach den Kreisvorsitzenden der Partei geht: die Basis. Auf einer Konferenz in Berlin gaben sie ein deutliches Votum ab.