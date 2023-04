Jetzt aber endgültig! Am Samstag wird der 2011 beschlossene und 2022 noch mal verschobene Atomausstieg in Deutschland endgültig Realität. Die letzten Atomkraftwerke »Isar 2«, »Neckarwestheim 2« und »Emsland« gehen dann vom Netz. Doch kurz vor dem Termin kocht die Debatte erneut hoch. Die Politik streitet, und auch die Bevölkerung diskutiert.

Louis Herrmann ist Vorsitzender des Bürgerforums gegen Atomkraftwerke. Seit den Achtzigerjahren engagiert er sich gegen die Atomenergie und sieht sich jetzt am Ziel.

Louis Herrmann, Bürgerforum gegen Atomkraftwerke

Es ist wirklich die ganz reale Gefahr, die von diesem Kraftwerk ausgeht und von allen Atomkraftwerken ausgeht auf der ganzen Welt. Und ich finde es gerade deswegen so besonders gut, wenn wir in Deutschland es schaffen, diesen Ausstieg zu bewältigen. Und dann hoffe ich, dass das Signalwirkung hat, auch für die anderen Länder. Weil wenn wir das hinkriegen, dann überlegen sich die anderen Länder vielleicht auch mal, was sie besser machen könnten.

»Atomkraft? Nein danke!« steht seit Jahrzehnten für den Ausstieg aus der Kernkraft. Auf der anderen Seite steht eine etwas unpopulärere Bewegung unter dem Motto: »Kernenergie? Ja bitte.«

Torsten Dame, Pro-Atomenergie-Initiative Nuklearia e.V.

Ich persönlich finde es eine große Katastrophe, ein Fehler, den Deutschland macht, weil wir ja auch eine Einzelstellung, eine Einzelposition einnehmen – auch in Europa, im Rest von Europa und auch in der Welt. Es werden weiterhin Kernkraftwerke gebaut, und die technologische Entwicklung geht da ja auch weiter. Also es gibt neue Reaktortypen, die in Planung sind, die noch bessere Sicherheitskonzepte haben als die ohnehin schon sehr sicheren, insbesondere deutschen, Atomkraftwerke. Und gerade in dem Punkt Klimaschutz, der immer hochgehalten wird, ist es jetzt ein absolutes No-Go eigentlich.

Die beiden Lager blicken aus entgegengesetzter Richtung auf dasselbe Kraftwerk: Wo die einen ein Sicherheitsrisiko erkennen, sehen die anderen eine Quelle für billigen Strom.

Louis Herrmann, Bürgerforum gegen Atomkraftwerke

Das Kraftwerk hat seine Lebensdauer überschritten. Es ist über 35 Jahre alt. Es sind seit 13 Jahren keine intensiven Prüfungen mehr durchgeführt worden. Und die Rohrleitungen, die werden marode mit der Zeit. Das Kraftwerk ist einfach mehr und mehr unsicher. Mit jedem Jahr, mit jedem Tag wird es unsicherer.

Torsten Dame, Pro-Atomenergie-Initiative Nuklearia e.V.

Man nimmt sich bewusst eine Option, die man gut einsetzen könnte, eben im Kampf gegen hohe Strompreise, weil die Anlagen stehen ja da, die sind ja hochrentabel im Grunde, wenn man sie weiterbetreiben würde. Stattdessen werden sie abgerissen und müssen rückgebaut werden. Das kostet ja auch eine Menge Geld.

Aber: Strompreise, Klimawandel, Energieunabhängigkeit – diese Argumente haben letztendlich eine Mehrheit der Deutschen nicht so überzeugt wie die Sorge vor dem Super-GAU. Und es gibt kein Zurück – das hat Bundeswirtschaftsminister Habeck zuletzt noch mal deutlich gemacht.