Der Sprecher der Schweizer Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra), Patrick Studer, hatte zuvor mitgeteilt, dass das Land sein Endlager wenige Kilometer von der deutschen Gemeinde Hohentengen entfernt bauen wolle. Dort sollen die Abfälle in mehreren hundert Metern Tiefe in Opalinuston eingebettet werden. Zur Auswahl standen noch zwei weitere Standorte, die ebenfalls sehr nah an der deutschen Grenze liegen.