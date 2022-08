Einwände »gegen bestimmte Absätze, die offenkundig politisch sind«

Einer der russische Vertreter erklärte nach Angaben der Nachrichtenagenturen »AFP« und »dpa«, dass sein Land mit fünf Abschnitten des Abschlussentwurfs nicht einverstanden gewesen sei. Russland habe Einwände »gegen bestimmte Absätze, die offenkundig politisch sind«. Er kritisierte einen Mangel an »Ausgewogenheit« in dem mehr als 30-seitigen Entwurf. Nach seiner Erklärung legten Vertreter Dutzender anderer Teilnehmerländer dar, mit dem Schreiben einverstanden gewesen zu sein. Ein weiterer Vertreter Russlands beklagte hingegen, dass andere Teilnehmer die Konferenz zu einer Abrechnung mit Russland genutzt hätten, anstatt sich für atomare Abrüstung einzusetzen. Die Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags hatte am 1. August in New York begonnen.