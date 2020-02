Audiostory Icon: Spiegel Plus "Fitness für die Seele"

Zu Jahresbeginn übertrug eine katholische Kirche in Solingen den Ton ihrer Gottesdienste in das benachbarte Fitnesstudio. Gar nicht so unpassend, sagt Pfarrer Mohr - heißt es doch schon im 1. Korintherbrief: "Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes." Hören Sie hier die Geschichte (5:27 Minuten)