Aufruhr in der EVP Stolpert Manfred Weber über das Geld?

Auf andere Fragen verweigert die Parteisprecherin bislang die Antwort. So wurde Weber im Mai 2022 zum EVP-Chef gewählt. Der Parteitag, der angeblich sein Gehalt beschloss, fand aber erst ein halbes Jahr später statt.

Erhält er die Bezüge rückwirkend? Und falls ja, auf welcher Grundlage?

Hat Weber selbst sein Gehalt festgelegt?

Unklar ist auch, wer eigentlich festgelegt hat, wie hoch Webers Gehalt sein soll. War es Weber selbst? Und warum taucht eigentlich nirgendwo die genaue Summe auf?

Webers größtes Problem ist aber möglicherweise nicht rechtlicher, sondern politischer Natur.

Im Präsidium sagte Weber am Donnerstag, er habe mit CDU-Chef Friedrich Merz über die Sache gesprochen. Der finde es völlig in Ordnung, dass er ein Gehalt beziehe.

Merz habe, so berichtete Weber, darauf hingewiesen, dass auch Angela Merkels zunächst als CDU-Chefin zusätzlich zu ihren Abgeordnetendiäten Geld von der Partei bekommen habe. Darauf habe sie erst verzichtet, als sie auch den besser dotierten Fraktionsvorsitz übernommen habe.

Ob Friedrich Merz die Sache gutheißt, ist allerdings fraglich. Ein anderer EVP-Abgeordneter, der mit dem CDU-Chef ebenfalls gesprochen hat, berichtete, dieser sei sauer über die Unruhe, die Weber in die Union trage.

Schon der Flirt Webers mit Meloni hat dem CDU-Chef nicht gefallen. Er will, ebenso wie CSU-Chef Markus Söder, alles vermeiden, was die Wahlchancen der Union bei der Landtagswahl in Bayern und der Europawahl schmälert. Eine Debatte über umstrittene Zahlungen an einen führenden Unionspolitiker ist das letzte, was Merz gebrauchen kann.

»Wenn Weber die Unterstützung von Merz verliert, dann ist er nicht mehr zu halten«, sagt ein EVP-Spitzenpolitiker. »Wenn er sich nicht bald überzeugend erklärt, dann war es das für ihn.«