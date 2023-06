US-Geheimdienste hätten schon Mitte Juni Erkenntnisse darüber gehabt, dass Prigoschin eine gewaltsame Aktion in Russland plante, berichtet am Samstag die »Washington Post«. Und laut der »New York Times« informierten die US-Dienste bereits am Freitag – also einen Tag vor dem Vormarsch der Wagner-Truppe in Richtung Moskau – Vertreter des Weißen Hauses, des Verteidigungsministeriums und des Kongresses über drohende Unruhen. Fraglich ist, ob und wann diese US-Informationen den deutschen Auslandsgeheimdienst erreichten.

Eine Analyse über den Informationsstand in Deutschland lesen Sie hier: Wie die Bundesregierung vom Wagner-Aufstand überrascht wurde

Trittin: Eskalation hat Putin »massiv geschadet«

Außenpolitiker Jürgen Trittin von den Grünen nannte es »erheblich besorgniserregend«, dass die Atommacht Russland »von einer Söldnertruppe erpresst worden« sei. Auf eine solche Eskalation sei »niemand vorbereitet, auch nicht die USA«.