Frauen in der Politik 2020 Macht wird weiblicher

Lange bevor Sanna Marin neue Ministerpräsidentin von Finnland wurde, hat sie schon einmal klargestellt, worauf sie auf keinen Fall reduziert werden will: dass sie eine Frau ist. Und dass sie jung ist. "Ich habe nie an mein Alter oder mein Geschlecht gedacht", sagte sie einmal, "sondern an die Gründe, die mich in die Politik gebracht haben."

Und doch, als Marin Anfang Dezember den bisherigen finnischen Regierungschef Antti Rinne im Amt beerbte, wurden jene Merkmale weltweit zur Schlagzeile: Dass sie eine Frau ist. Und dass sie jung ist.

Denn Sanna Marin ist mit 34 Jahren die jüngste amtierende Regierungschefin der Welt. Auch ihre vier Koalitionsparteien werden jeweils von einer Frau geführt. In Deutschland ist zwar mit Angela Merkel auch eine Frau an der Macht, im politischen Alltag hat sie es aber mehrheitlich mit Männern zu tun - so wie in den meisten Ländern der Welt.

Jussi Nukari / Lehtikuva / dpa Sanna Marin (2. v. r.), neue Ministerpräsidentin Finnlands, mit Ministerinnen

Nicht einmal sechs Prozent der Regierungschefs weltweit sind weiblich. Und auch ein Blick in die Parlamente und Ministerien zeigt: Frauen sind in der Politik noch lange nicht selbstverständlich. Finnische Verhältnisse sind eine Seltenheit.

Derzeit führen Frauen nur in 15 von 193 Ländern eine Regierung an. Zum Beispiel:

Jacina Ardern: Bis zum Anschlag von Christchurch war die neuseeländische Regierungschefin außerhalb ihrer Heimat vor allem dafür bekannt, dass sie während ihrer Amtszeit Mutter wurde - als zweite Regierungschefin überhaupt.

Die 42 Jahre alte Mette Frederiksen: Sie wurde in der dänischen Presse als politisches Wunderkind gehandelt. Seit Juni ist sie Ministerpräsidentin - und damit nicht die einzige Frau an der Spitze einer skandinavischen Regierung. In Norwegen regiert Erna Solberg.

Dass Frauen vor allem in Skandinavien häufiger regieren als anderswo, liegt daran, dass in den dortigen Parlamenten der Frauenanteil überdurchschnittlich hoch ist. In Finnland sind 42 Prozent der Abgeordneten weiblich, Schweden ist mit 47 Prozent Spitzenreiter in der EU. Nicht aber im weltweiten Vergleich - da führt ein afrikanisches Land die Liste an: Ruanda.

Ruanda wird oft als das "Schweden Afrikas" bezeichnet. In seinem Parlament sitzen mehr als 61 Prozent weibliche Abgeordnete.

2003 verabschiedete die Afrikanische Union das "Protokoll für die Rechte von Frauen von Afrika" - das sogenannte Maputo-Protokoll. Ein Ziel: das Recht von Frauen auf Gleichheit in politischen Prozessen stärken. Denn Frauen spielten im politischen Betrieb afrikanischer Länder jahrzehntelang eine untergeordnete Rolle. Inzwischen tut sich etwas:

So nahm 2018 in Mali ein Kabinett seine Arbeit auf, das zu einem Drittel aus Frauen besteht. Darunter Camissa Kamara, 36. Sie wurde Außenministerin, inzwischen ist sie Ministerin für Digitalwirtschaft und Zukunftsforschung. Vor Kurzem führte das Magazin "Forbes" Kamara in seiner "Women to Watch in 2020"-Liste auf.

ein Kabinett seine Arbeit auf, das zu einem Drittel aus Frauen besteht. Darunter Camissa Kamara, 36. Sie wurde Außenministerin, inzwischen ist sie Ministerin für Digitalwirtschaft und Zukunftsforschung. Vor Kurzem führte das Magazin "Forbes" Kamara in seiner "Women to Watch in 2020"-Liste auf. In Äthiopien präsentierte Präsident Abyi Ahmed im selben Jahr ein paritätisch besetztes Kabinett - 10 von 20 Ministern sind weiblich.

Kritiker hegen jedoch Zweifel, ob mit den Zahlen wirklich gesellschaftlicher Wandel in Afrika einhergeht. Ob beispielsweise in Ruanda Parlamentarierinnen wirklich etwas zu sagen haben. Und wie sehr sie am Ende doch unter dem Einfluss einer Regierungselite stehen, die von Männern angeführt wird. "In Ruanda", sagte etwa die oppositionelle Frauenrechtlerin Diane Shima Rwigara im SPIEGEL, "haben alle Angst". Angst vor der Macht des Präsidenten Paul Kagame.

Die Quotenregelung hat ihren Ursprung in Lateinamerika. Als erstes Land hat Argentinien 1991 eine solche Regelung gesetzlich verabschiedet. Seither haben mindestens 14 weitere Staaten in Lateinamerika Frauenquoten eingeführt - mit unterschiedlichem Erfolg.

So sind Bolivien und Kuba derzeit die einzigen Ländern neben Ruanda, in deren Parlamenten mehr Frauen als Männer sitzen. Dass der Frauenanteil in anderen Ländern der Region trotz der Vorgaben nur langsam zunimmt, liegt auch an unterschiedlichen Wahlsystemen, und oft greifen Sanktionen nicht, mit denen Verstöße eigentlich geahndet werden sollen.

Welche Ministerien oft von Frauen geführt werden

Schafft es eine Frau auf einen Ministerposten, so ist das in den meisten Fällen ein Amt im sozialen Bereich. Am häufigsten waren Frauen im Sozialministerium an der Spitze, gefolgt von Kinder- und Familienministerien. Bildung, Umwelt, Geschlechtergleichheit, Gesundheit - alles Posten, die anteilig am häufigsten in weiblicher Hand sind.

Ganz anders bei den Themen Verteidigung, Wirtschaft, Verkehr, Finanzen: Diese Ressorts sind fast immer in Männerhand. Eine Ausnahme ist dabei Deutschland. Nach Ursula von der Leyen führt nun mit Annegret Kramp-Karrenbauer bereits zum zweiten Mal in Folge eine Frau das Verteidigungsministerium. In Schweden wurde das Außenministerium zuletzt vor mehr als fünf Jahren von einem Mann bekleidet. Und auch in Mali wurde das Amt bis vor Kurzem von einer Frau besetzt.

Wie können mehr Frauen den Weg in politische Spitzenpositionen schaffen? Welche Instrumente gibt es?

Der sicherlich schnellste Weg für Frauen in politische Spitzenämter bleibe die Quote, sowohl in den Parlamenten als auch auf den Wahllisten der Parteien, sagt die Politikwissenschaftlerin Jessica Fortin-Rittberger dem SPIEGEL. Sie hat lange zu dem Thema geforscht und sagt, man könne natürlich warten, bis sich eine Gesellschaft von sich aus verändere und Frauen von selbst in politische Ämter kommen. So ein Wandel dauere jedoch sehr lange.

Das deckt sich mit einem neuen Bericht des Weltwirtschaftsforums: Wenn die Entwicklung so weitergehe wie bisher, brauche es noch 95 Jahre, bis man von echter Parität in der Politik sprechen könne - also mehrere Generationen. Es könnte aber auch schneller gehen, schreiben die Studienmacher, dann nämlich, wenn der sogenannte Role-Model-Effekt eintritt. Je mehr Frauen in Machtpositionen seien, desto mehr fühlten sich andere Frauen motiviert, nachzuziehen. Und Macht als ihre Option zu sehen.

Sechs Politikerinnen im Kurzporträt Kamissa Camara, Ministerin für Digitalwirtschaft und Zukunftsfragen in Mali Von 2018 bis 2019 war sie Außenministerin - und damit die jüngste und erste weibliche Außenministerin in der Geschichte des Landes. Sie wuchs in Frankreich auf, lebte lange in den USA, besitzt neben dem malischen auch den französischen und US-amerikanischen Pass. Camara sieht sich als Vermittlerin zwischen Afrika und dem Westen. Politik, sagte Camara einmal, sei ein frauenfeindliches Gebiet, und: "Das ist kein afrikanisches Problem, sondern ein weltweites." Von 2018 bis 2019 war sie Außenministerin - und damit die jüngste und erste weibliche Außenministerin in der Geschichte des Landes. Sie wuchs in Frankreich auf, lebte lange in den USA, besitzt neben dem malischen auch den französischen und US-amerikanischen Pass. Camara sieht sich als Vermittlerin zwischen Afrika und dem Westen. Politik, sagte Camara einmal, sei ein frauenfeindliches Gebiet, und: "Das ist kein afrikanisches Problem, sondern ein weltweites." Jacinda Ardern, Premierministerin von Neuseeland Im Wahlkampf 2017 musste sich die damals frische Labour-Chefin Fragen zu ihrem Kinderwunsch gefallen lassen. Trotz großer Umfragerückstände führte sie wenig später ihre Partei zum Sieg;und wurde mit 37 Jahren die jüngste Regierungschefin Neuseelands. Seither punktet sie mit ihrem Einsatz für Frauenrechte und Umweltschutz und setzt zunehmend auf Sozialpolitik. Im ersten Jahr ihrer Amtszeit wurde sie zudem Mutter. Im März stieß sie auf die wohl größte Herausforderung ihrer bisherigen politischen Karriere: Bei einem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch wurden mehr als 50 Menschen getötet. Ardern zeigte sich als Versöhnerin - und verschärfte das Waffenrecht im Land. Im Wahlkampf 2017 musste sich die damals frische Labour-Chefin Fragen zu ihrem Kinderwunsch gefallen lassen. Trotz großer Umfragerückstände führte sie wenig später ihre Partei zum Sieg;und wurde mit 37 Jahren die jüngste Regierungschefin Neuseelands. Seither punktet sie mit ihrem Einsatz für Frauenrechte und Umweltschutz und setzt zunehmend auf Sozialpolitik. Im ersten Jahr ihrer Amtszeit wurde sie zudem Mutter. Im März stieß sie auf die wohl größte Herausforderung ihrer bisherigen politischen Karriere: Bei einem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch wurden mehr als 50 Menschen getötet. Ardern zeigte sich als Versöhnerin - und verschärfte das Waffenrecht im Land. Sheikh Hasina, Premierministerin von Bangladesch Ende 2018 wurde die 72-jährige Hasina, Tochter des ersten bangladeschischen Staatschefs Sheikh Mujibur Rahman, zum dritten Mal wiedergewählt - die Wahl war überschattet von Gewalt und Dutzenden Todesfällen. Überhaupt ist die Premierministerin umstritten. Sie pflegt eine erbitterte Feindschaft zu einer anderen Frau - der Oppositionellen Khaleda Zia, die beiden kämpfen um die Macht in Bangladesch. Ein Kampf, der das Land immer wieder politisch lähmt. Seit mehr als 25 Jahren wechseln sich die beiden Frauen an der Regierungsspitze ab. Hasina wird zugutegehalten, dass sie das Wirtschaftswachstum angekurbelt und Hunderttausende Rohingya-Flüchtlinge aus dem Nachbarland Myanmar aufgenommen hat. Kritiker werfen ihr vor, sich mit einem autoritären Regierungsstil, Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit sowie Unterdrückung der Opposition an der Macht zu halten. Ende 2018 wurde die 72-jährige Hasina, Tochter des ersten bangladeschischen Staatschefs Sheikh Mujibur Rahman, zum dritten Mal wiedergewählt - die Wahl war überschattet von Gewalt und Dutzenden Todesfällen. Überhaupt ist die Premierministerin umstritten. Sie pflegt eine erbitterte Feindschaft zu einer anderen Frau - der Oppositionellen Khaleda Zia, die beiden kämpfen um die Macht in Bangladesch. Ein Kampf, der das Land immer wieder politisch lähmt. Seit mehr als 25 Jahren wechseln sich die beiden Frauen an der Regierungsspitze ab. Hasina wird zugutegehalten, dass sie das Wirtschaftswachstum angekurbelt und Hunderttausende Rohingya-Flüchtlinge aus dem Nachbarland Myanmar aufgenommen hat. Kritiker werfen ihr vor, sich mit einem autoritären Regierungsstil, Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit sowie Unterdrückung der Opposition an der Macht zu halten. Jeanine Áñez, Übergangspräsidentin von Bolivien Noch vor Kurzem war sie die zweite Vizepräsidentin des bolivianischen Staates. Nach dem Rücktritt von Präsident Evo Morales im November hat sie sich zur Staatschefin erklärt. Die 52-jährige Anwältin machte sich zuvor bereits als Frauenrechtlerin und Fernsehmoderatorin einen Namen. Seit zehn Jahren sitzt sie im Parlament. Áñez ist erklärte Gegnerin des langjährigen sozialistischen Präsidenten. Der Posten als Interimspräsidentin ist für sie der Höhepunkt ihrer politischen Karriere - zumindest vorerst. Nun muss sie bis zum 22. Januar Neuwahlen ausrufen. Noch vor Kurzem war sie die zweite Vizepräsidentin des bolivianischen Staates. Nach dem Rücktritt von Präsident Evo Morales im November hat sie sich zur Staatschefin erklärt. Die 52-jährige Anwältin machte sich zuvor bereits als Frauenrechtlerin und Fernsehmoderatorin einen Namen. Seit zehn Jahren sitzt sie im Parlament. Áñez ist erklärte Gegnerin des langjährigen sozialistischen Präsidenten. Der Posten als Interimspräsidentin ist für sie der Höhepunkt ihrer politischen Karriere - zumindest vorerst. Nun muss sie bis zum 22. Januar Neuwahlen ausrufen. Margot Wallström, frühere schwedische Außenministerin Bevor sie 2014 das Amt übernahm, war Wallström Uno-Sonderbeauftragte für das Thema sexualisierte Gewalt in Konflikten. "Die weltweite systematische Unterordnung von Frauen unter Männer ist im Grunde eine Menschenrechtsfrage", sagt Wallström immer wieder in Interviews. Sie gilt als Verfechterin einer feministischen Außenpolitik. Auch sprach Wallström im Zuge der #MeToo-Debatte über sexuelle Gewalt auf "höchster politischer Ebene". Im September hat sie ihren Rücktritt bekannt gegeben. Wallströms Begründung: Sie wolle von nun an mehr Zeit mit ihrem Mann, den Kindern und den Enkelkindern verbringen. Ihr Ministerium bleibt in weiblicher Hand. Neue Außenministerin ist Ann Linde. Bevor sie 2014 das Amt übernahm, war Wallström Uno-Sonderbeauftragte für das Thema sexualisierte Gewalt in Konflikten. "Die weltweite systematische Unterordnung von Frauen unter Männer ist im Grunde eine Menschenrechtsfrage", sagt Wallström immer wieder in Interviews. Sie gilt als Verfechterin einer feministischen Außenpolitik. Auch sprach Wallström im Zuge der #MeToo-Debatte über sexuelle Gewalt auf "höchster politischer Ebene". Im September hat sie ihren Rücktritt bekannt gegeben. Wallströms Begründung: Sie wolle von nun an mehr Zeit mit ihrem Mann, den Kindern und den Enkelkindern verbringen. Ihr Ministerium bleibt in weiblicher Hand. Neue Außenministerin ist Ann Linde. Ana Brnabic, Ministerpräsidentin von Serbien Als der serbische Präsident Aleksandar Vucic sie 2017 zur Regierungschefin nominierte, war in den Zeitungen von einer "Revolution in der serbischen Geschichte" die Rede. Brnabic war damals nicht nur eine Polit-Newcomerin, sie ist auch die erste Frau in dem Amt - und lesbisch. In manch anderem Land wäre Letzteres keine Sensation. In Serbien ist Homosexualität jedoch ein heikles Thema. Eine Kämpferin für die Rechte der LGBT-Community wird Brnabic vermutlich dennoch nicht. Die parteilose Politikerin gilt dem Präsidenten gegenüber als äußert loyal, schweigt zum Zustand der serbischen Demokratie ebenso wie zum homophoben Klima in der Politik. Stattdessen ist die 44-Jährige als radikale wirtschaftsliberale Reformerin bekannt. Sie ist Ökonomin, Finanz- und Marketingexpertin und war zuvor Ministerin für Verwaltung. Als der serbische Präsident Aleksandar Vucic sie 2017 zur Regierungschefin nominierte, war in den Zeitungen von einer "Revolution in der serbischen Geschichte" die Rede. Brnabic war damals nicht nur eine Polit-Newcomerin, sie ist auch die erste Frau in dem Amt - und lesbisch. In manch anderem Land wäre Letzteres keine Sensation. In Serbien ist Homosexualität jedoch ein heikles Thema. Eine Kämpferin für die Rechte der LGBT-Community wird Brnabic vermutlich dennoch nicht. Die parteilose Politikerin gilt dem Präsidenten gegenüber als äußert loyal, schweigt zum Zustand der serbischen Demokratie ebenso wie zum homophoben Klima in der Politik. Stattdessen ist die 44-Jährige als radikale wirtschaftsliberale Reformerin bekannt. Sie ist Ökonomin, Finanz- und Marketingexpertin und war zuvor Ministerin für Verwaltung.

2020 könnten wieder ein paar mehr Frauen an die Spitze einer Regierung gewählt werden:

In Neuseeland wird dann beispielsweise gewählt. Premierministerin Ardern wird voraussichtlich versuchen, ihr Amt zu verteidigen. Ganz einfach wird das wohl nicht. Nach der 2017 von Medien ausgerufenen "Jacindamania" wird die Politikerin zumindest in ihrer Heimat mittlerweile kritischer gesehen. Grund dafür ist die nur langsam wachsende Wirtschaft - aber auch der verhaltene Umgang mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung in der eigenen Partei.

wird dann beispielsweise gewählt. Premierministerin Ardern wird voraussichtlich versuchen, ihr Amt zu verteidigen. Ganz einfach wird das wohl nicht. Nach der 2017 von Medien ausgerufenen "Jacindamania" wird die Politikerin zumindest in ihrer Heimat mittlerweile kritischer gesehen. Grund dafür ist die nur langsam wachsende Wirtschaft - aber auch der verhaltene Umgang mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung in der eigenen Partei. Die anhaltenden Proteste in Lateinamerika könnten hingegen dafür sorgen, dass die politische Landschaft im kommenden Jahr wieder weiblicher wird. Wissenschaftlern der Arizona-State-University zufolge würden Politikerinnen häufig als Außenseiterinnen und als weniger korrupt als ihre männlichen Kollegen wahrgenommen. Um Veränderung zu signalisieren, würden lateinamerikanische Parteien daher in Krisenzeiten häufiger weibliche Kandidaten nominieren.

könnten hingegen dafür sorgen, dass die politische Landschaft im kommenden Jahr wieder weiblicher wird. Wissenschaftlern der Arizona-State-University zufolge würden Politikerinnen häufig als Außenseiterinnen und als weniger korrupt als ihre männlichen Kollegen wahrgenommen. Um Veränderung zu signalisieren, würden lateinamerikanische Parteien daher in Krisenzeiten häufiger weibliche Kandidaten nominieren. In Bolivien haben die Proteste bereits einer Frau an die Spitze des Landes verholfen. Nach dem Rücktritt von Morales hat sich Jeanine Áñez zur Übergangspräsidentin erklärt. Die Aufgabe ihrer Regierung ist es nun, schnellstmöglich Neuwahlen anzusetzen. In ihrer Heimat ist Áñez zwar umstritten, Unterstützung genießt sie allerdings aus den USA und Brasilien.

haben die Proteste bereits einer Frau an die Spitze des Landes verholfen. Nach dem Rücktritt von Morales hat sich Jeanine Áñez zur Übergangspräsidentin erklärt. Die Aufgabe ihrer Regierung ist es nun, schnellstmöglich Neuwahlen anzusetzen. In ihrer Heimat ist Áñez zwar umstritten, Unterstützung genießt sie allerdings aus den USA und Brasilien. Auch in den USA wird im kommenden Jahr gewählt. Seit Jahren wird dort darüber diskutiert, ob die Zeit gekommen sei für eine Frau im Weißen Haus. Um gegen Donald Trump anzutreten, müsste sich jedoch erst einmal eine der demokratischen Kandidatinnen gegen ihre männlichen Konkurrenten aus der eigenen Partei durchsetzen: zum Beispiel Elizabeth Warren.