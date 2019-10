39 Tote in Lkw Britische Polizei geht von Vietnam als Herkunftsland aus

Bei der Aufklärung des Todes von 39 Menschen in einem Lastwagen-Anhänger konzentriert sich die britische Polizei inzwischen auf das Herkunftsland Vietnam. "Ich lege den Fokus im Moment auf die vietnamesische Gemeinschaft", sagte Martin Pasmore, bei der Essex Police zuständig für die Identifizierung der Opfer.

Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, es handele sich bei denToten um Chinesen. Ausgeschlossen ist dies noch nicht. Neben Vietnam kommen Pasmore zufolge weiterhin auch andere Herkunftsländer in Frage. Die Polizei stößt bei der Aufklärung des Falls auf verschiedene Schwierigkeiten.

Es sei ein Problem, dass möglicherweise Verwandte der Opfer selbst illegal in Großbritannien lebten und Angst hätten, sich bei der Polizei zu melden. Pasmore sicherte deshalb zu, seine Behörde werde niemanden verfolgen, der sich in der Sache an die Polizei wende. In den vergangenen Tagen hatten sich potenzielle Angehörige mit teils schockierenden Schilderungen an britische Medien gewandt.

Wegen der 39 Toten hat die Polizei inzwischenvier Verdächtige festgesetzt, ihnen wird Menschenhandel und Totschlag beziehungsweise Mord vorgeworfen. Die Zugmaschine war aus Irland gekommen, der Auflieger kam über den belgischen Hafen Zeebrugge nach England - per Schiff wurde er von Belgien in den Hafen Purfleet gebracht.

Auch Tage nach dem grausigen Fund in der Nacht zum Mittwoch ist unklar, wann und wo die Menschen in den Lkw gelangten. Es handelt sich um 31 Männer und acht Frauen (Lesen hierSie eine Reportage vom Fundort).

Inzwischen seien alle Leichen aus dem Lastwagen in die Gerichtsmedizin gebracht worden, sagte Pasmore. Anschließend sollen Besonderheiten, die an den Toten gefunden wurden, mit weiteren Informationen abgeglichen werden. Die Identität der Toten ist den Angaben zufolge noch nicht geklärt. Man habe auch kaum Dokumente bei ihnen gefunden, sagte Pasmore.

Er habe sich auch mit dem vietnamesischen Botschafter getroffen, um die Zusammenarbeit mit den Behörden in dessen Land zu vertiefen. Die vietnamesische Botschaft in London hat eine Hotline eingerichtet, unter der sich Menschen melden können, um Informationen über potenziell betroffene Angehörige einzuholen.

Pasmore sagte: "Wir alle wollen vor allem das Eine: Dass die Toten identifiziert und zu ihren Angehörigen gebracht werden."

Im Video: Reaktionen auf den grausigen Fund