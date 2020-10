Abstimmung über EU-Agrarpolitik Icon: Spiegel Plus Der 387-Milliarden-Euro-Deal

In keine andere Branche fließt so viel EU-Geld wie in die Landwirtschaft. Doch bei der geplanten Reform der Agrarpolitik bleibt der Umweltschutz außen vor. Einige Akteure in Brüssel profitieren als Bauern vom alten System.