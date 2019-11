Etwas mehr als eine Woche nach der US-Kommandoaktion gegen den Anführer der Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) ist nun die Schwester von Abu Bakr al-Baghdadi bei einer Razzia festgesetzt worden. Die Türkei erklärte, man habe Rasmiya Awad nahe der Stadt Azaz aufgespürt. Nun werde die 65-Jährige verhört.

"Wir hoffen auf eine wahre Goldmine an Insider-Informationen über die Abläufe im 'Islamischen Staat'", zitiert die Nachrichtenagentur Reuters einen namentlich nicht genannten türkischen Offiziellen. Ihm zufolge seien bei dem Zugriff in der Nähe der syrisch-türkischen Grenze auch der Ehemann und die Schwiegertochter von Awad geschnappt worden. Zudem habe sich die Baghdadi-Schwester in Begleitung von fünf Kindern befunden. Unabhängig bestätigen lassen sich die Angaben derzeit nicht.

Baghdadi hatte sich am 26. Oktober mit einer Sprengstoffweste selbst getötet. Zuvor hatten ihn Spezialkräfte der US-Armee bei einer strenggeheimen Aktion in Nordsyrien in die Enge getrieben.

Die sterblichen Überreste des Terroristen wurden nach der Aktion der US-Kräfte auf hoher See bestattet. Dies verlautete am vergangenen Montag aus dem Pentagon. Genauere Angaben zu Ort und Verlauf der Bestattung Baghdadis wurden aber nicht gemacht.

Im Video: Luftaufnahmen der Aktion gegen den Terror-Anführer

Video Department of Defense/ AP

Für US-Präsident Donald Trump war es mit Blick auf ein drohendes Amtsenthebungsverfahren ein willkommenes Erfolgserlebnis. Entsprechend hatte der Republikaner den Tod des Terroristen dann auch in der Öffentlichkeit verkauft.

IS-Terroristen haben neuen Anführer bestimmt

Über den IS-Führer sagte Trump, Baghdadi sei ein "kranker", "brutaler Mörder" gewesen. Er sei "auf der Flucht und weinend gestorben", er sei "wie ein Hund gestorben, als Feigling". Direkt am Ort des versuchten Zugriffs auf den IS-Gründer und Führer der Terrormiliz hätten die Spezialkräfte DNA des Toten mit Vergleichsmaterial abgeglichen und damit Baghdadi zweifelsfrei identifiziert.

Am 31. Oktober bestätigte auch die Terrorgruppe selbst den Tod ihres bisherigen Anführers - und verkündete einen Nachfolger. Abi Ibrahim al-Haschimi al-Kuraschi folge auf Baghdadi, teilte die IS-Miliz mit.