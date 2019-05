Ägypten Mehrere Verletzte bei Anschlag auf Touristenbus in Kairo

Bei einem Anschlag auf einen Touristenbus in Kairo sind nach Angaben ägyptischer Sicherheitskräfte mindestens 17 Menschen verletzt worden. Die meisten Opfer seien Ausländer. Die Explosion habe sich an einer Straße in der Nähe des Neuen Ägyptischen Museums nahe der Pyramiden von Gizeh ereignet. Offenbar detonierte eine Bombe, die am Straßenrand platziert worden war.

Über die Nationalität der Verletzten ist bisher wenig bekannt. Aus Sicherheitskreisen heißt es, unter den Opfern seien Südafrikaner.

In der Nähe des Tatorts vom Sonntag waren Ende Dezember bei einem Attentat auf einen Bus vier Menschen getötet worden - drei Touristen aus Vietnam und ein Ägypter. Damals hatten die Attentäter ein selbstgebauter Sprengsatz explodieren lassen, den sie am Straßenrand deponiert hatten.

Die Tourismusbranche ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Ägypten. Nach Massenprotesten, dem Militärputsch gegen den islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi und mehreren Attentaten gegen Ausländer hatten viele Urlauber das Land gemieden. Zuletzt waren die Besucherzahlen aber wieder nach oben geklettert.