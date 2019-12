Äthiopischer Politaktivist "Abiys Regierung wollte mich umbringen"

Von außen betrachtet ist Äthiopien ein afrikanisches Musterland auf dem Weg zur Demokratie. Regierungschef Abiy Ahmed wurde jüngst mit dem Friedensnobelpreis geehrt, er verspricht freie und faire Wahlen.

Doch in Abiys Äthiopien rumort es: Ethnisch motivierte Vertreibung schickt Hunderttausende auf die Flucht, Dutzende starben durch exzessive Gewalt von Sicherheitskräften. Erneut gibt es politisch motivierte Festnahmen, die unter Abiy eigentlich der Vergangenheit angehören sollen. Zuletzt wurde der Ton des im Ausland gefeierten Premierministers rauer, er drohte seinen Gegnern sogar indirekt mit Vernichtung.

Der Mann, der den Friedensnobelpreisträger so zornig macht, ist Jawar Mohammed. Der 33-jährige Aktivist aus Abiys eigener Oromo-Volksgruppe hatte über Jahre hinweg aus dem Exil Massendemonstrationen orchestriert, die dabei halfen, Abiy 2018 an die Macht zu bringen. Danach holte Abiy den Agitator zurück nach Äthiopien. Sie erschienen wie natürliche Verbündete.

Doch jüngst sammelten sich radikale Oromo, Qeerroo genannt, vor Jawars Haus und riefen: "Nieder mit Abiy!" Jawar selbst hatte sie dorthin beordert. Er werde von Abiy und dessen Sicherheitsbeamten bedroht, schrieb er an seine mehr als 1,4 Millionen Facebook-Follower. Die Regierung des Friedensnobelpreisträgers sei gescheitert.

Im Gespräch mit dem SPIEGEL droht Jawar nun, Abiy weiter herauszufordern. Und er warnt vor möglichen Gewaltexzessen bei der Wahl im kommenden Jahr.

SPIEGEL: Abiy Ahmed hat den Friedensnobelpreis erhalten. Hat er diese Ehrung verdient?

Tiksa Negeri/REUTERS Äthiopiens Premier Abiy: "Jetzt bin ich von ihm enttäuscht"

Jawar: Nein. Er hätte den Preis für die ersten sechs Monate im Amt verdient gehabt. Aber er redet nur von Versöhnung, doch er setzt sie nicht um. Im Gegenteil: Das Land ist unter Abiy gespaltener denn je.

SPIEGEL: In den ersten sechs Monaten seiner Amtszeit, nachdem er Sie aus Ihrem Exil in den USA zurückgeholt hat, waren Sie ein Unterstützer von Abiy. Seither dürfen Sie in Äthiopien wieder leben und Ihre Meinung verbreiten, vorher waren Sie ein gesuchter Staatsfeind. Sind Sie dem Premierminister dafür nicht dankbar?

Jawar: Ich bin den jungen Menschen dankbar, die Abiys Aufstieg ermöglicht haben. Viele haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Abiy hat dann getan, was nötig war. Aber nur zu Beginn, jetzt bin ich von ihm enttäuscht.

SPIEGEL: Warum genau?

Jawar: Er hat die wirtschaftliche Lage nicht verbessert. Und er hat die aus dem Exil heimgekehrten Oromo-Kämpfer vor den Kopf gestoßen. Abiy will nur noch seine Macht sichern.

SPIEGEL: Was werfen Sie ihm konkret vor?

Jawar: Es sollte ein Entwaffnungsprogramm für nach Äthiopien zurückgekehrte Oromo-Kämpfer geben, für den militanten Arm der Oromo-Partei OLF. Aber die Mitglieder wurden schlecht behandelt und nicht entschädigt. Ich habe gute Kontakte zu ihnen: Viele haben ihre Waffen wieder aufgenommen. Es waren einmal 1500, jetzt sind es mehr.

SPIEGEL: Die radikale OLF ist inzwischen als politische Partei anerkannt, verfügt aber, wie Sie bestätigen, weiterhin über bewaffnete Milizen. Waren diese Kämpfer auch an den ethnischen Vertreibungen der jüngsten Zeit beteiligt?

Tiksa Negeri/ REUTERS Jawar Mohammed (r.): Nach seiner Rückkehr im Oktober 2018 war noch Unterstützer von Abiy

Jawar: Verantwortlich für die Vertreibungen sind lokale Sicherheitskräfte in den Regionalstaaten, und die bekommt Abiys Regierung nicht in den Griff. Ich hingegen habe für Abiy bei der OLF meinen Einfluss geltend gemacht und sie gebeten, die Waffen abzugeben. Jetzt sind deren Anhänger furchtbar wütend auf mich.

SPIEGEL: Und Sie ärgern sich vermutlich über Abiys Regierung?

Jawar: Ja, ich bin wütend auf die Regierung.

SPIEGEL: Nicht wenige werfen Ihnen vor, den Unmut gegen die Regierung selbst zu befeuern, unter anderem, indem Sie die radikale Oromo-Jugend anstacheln. Sie haben diese Gruppe jahrelang aus dem Exil unterstützt: Hören die Qeerroo auf Sie?

Jawar: Qeerroo, wörtlich bedeutet das "unverheiratete junge Männer", ist ein Oromo-Netzwerk, das sich gegen das alte Regime und für Menschenrechte eingesetzt hat. Sie haben den Wandel gebracht. Ich war ihr Stratege, habe sie trainiert und ein Mediennetzwerk aufgebaut, das ihnen Publicity sicherte. Ich bin einer ihrer Führer, wahrscheinlich einer der prominentesten, auch wenn es bei den Qeerroo keine hierarchische Befehlsstruktur gibt.

SPIEGEL: Es heißt, ein nächtlicher Facebook-Post an ihre Anhänger habe im Oktober gewalttätige Ausschreitungen ausgelöst, bei der mehr als 80 Menschen starben. Sie schrieben, dass Sie bedroht würden. Hunderte eilten daraufhin zu Ihrem Haus, um Sie zu beschützen, es kam zu Straßenschlachten in mehreren Städten.

Jawar: Die Regierung ist daran schuld. Sie wollten mich in jener Nacht umbringen lassen. Mein Facebook-Post hatte kein klares Ziel, ich wollte nur, dass das bekannt wird. Die Oromo-Jugend versammelte sich friedlich vor meinem Haus, aber dann wurden die Demonstranten von anderen angegriffen.

SPIEGEL: Was lässt Sie vermuten, dass es ein Attentat geben sollte?

Jawar: Meine vom Staat beorderten Personenschützer weckten mich und sagten, sie sollten in dieser Nacht ohne Ablösung abziehen. Ich telefonierte daraufhin mit Mitgliedern der Regierung und des Sicherheitsapparats. Ein Polizeichef sagte mir, der Befehl komme von weit oben. Ich glaube, dass mich nach dem Abzug meiner Sicherheitskräfte Attentäter zu Hause ermorden sollten. Aber die Bodyguards verweigerten den Befehl und blieben bei mir.

SPIEGEL: Zwei Tage später appellierten Sie an Ihre Anhänger, es sei "nicht die Zeit, sich gegenseitig umzubringen". Dann endete die Gewalt. Eine Machtdemonstration?

HaileseLassie Tadese/ AFP Oromo-Anführer Jawar Mohammed: "Ja, ich werde antreten"

Jawar: Nicht unbedingt. Außerdem waren für die Gewalt die Gegendemonstranten verantwortlich, wahrscheinlich war auch der Geheimdienst involviert. Aber das ist meine Spekulation, dafür haben wir keine Belege.

SPIEGEL: Werden Sie bei der Wahl im Mai kandidieren?

Jawar: Ja, ich werde antreten, und zwar für eine von drei Oromo-Parteien, die OLF, dem Oromo Federal Congress (OFC) oder der Oromo National Party (ONP). Es gibt zwischen ihnen auch Fusionsgespräche.

SPIEGEL: Wird die Wahl frei und fair, wie Abiy es verspricht?

Jawar: Ich mache mir Sorgen. Nicht wegen der Wahlergebnisse, sondern wegen der Instabilität bei einer Wahl, über deren Prozedere und Bedingungen sich die Parteien nicht einig sind. Abiy will die Wahlen jetzt, aber das politische Klima ist nicht förderlich. Das kann zu noch mehr Toten und Gewalt führen.