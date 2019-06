Nach politischen Morden in Äthiopien Regierung meldet Tod des Putschdrahtziehers

General Asaminew Tsige, mutmaßlicher Drahtzieher eines versuchten Putsches gegen eine Regionalregierung innerhalb Äthiopiens, ist tot. Er sei nahe der Stadt Bahir Dar von Sicherheitskräften bei einer Schießerei getötet worden, teilte ein Regierungssprecher mit.

Dem General, der bis zu einer Amnestie im Jahr 2018 bereits wegen eines angeblichen Putschversuches in Haft saß, wurde vorgeworfen, in der teilautonomen Region Amhara erneut einen Putsch versucht und mehrere politische Morde befohlen zu haben.

Dem Zugriff am Montag, bei dem Asaminew starb, waren mehrere beinahe zeitgleiche politische Morde am Samstag vorausgegangen: In Bahir Dar wurden dabei der amharische Regionalpräsident Ambachew Mekonnen, ein Berater und der Generalstaatsanwalt der Region erschossen. In der Hauptstadt Addis Abeba erschoss ein Leibwächter den aus Amhara stammenden Oberbefehlshaber der Streitkräfte Seare Mekonnen und einen weiteren Militär.

178 Festnahmen wegen des regionalen Putschversuchs

Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed selbst hatte Asaminew als Hauptverdächtigen bezeichnet. In Zusammenhang damit sind bislang zudem 178 Menschen festgenommen worden.

Die Hintergründe der Vorfälle bleiben trotz der amtlichen Verlautbarungen unklar, weil alle Informationen zu den Morden und dem tödlichen Schusswechsel am Montag aus Regierungsquellen stammen. Das Internet blieb in Äthiopien am Sonntag und am Montag weitgehend abgeschaltet.

Uno-Generalsekretär António Guterres verurteilte die Taten und sagte Regierungschef Abiy seine Unterstützung zu. Auch die EU betonte die Notwendigkeit der weiterhin friedlichen und demokratischen Reformen.

Äthiopien wird seit Jahrzehnten mit harter Hand regiert. Hoffnung keimte im April 2018 auf, als die alles bestimmende Vier-Parteien-Koalition EPDRF den neuen Ministerpräsidenten Abiy ernannte. Der 42-Jährige sorgte schnell für Aufsehen, weil er zahlreiche politische Gefangene, darunter hunderte Journalisten freiließ. Auch ließ Abiy mehrere illegale Oppositionsgruppen wieder zu und holte Gruppierungen, die vormals auf Terrorlisten standen, zurück ins Land.

Etliche von ihnen begannen jedoch damit, sich zu bewaffnen und lokale Milizen in dem Vielvölkerstaat aufzustellen. Seitdem wächst die Angst vor regionalen Kriegen und einem Auseinanderfallen des Landes.

Zahlreiche regionale Kleinkriege haben in Abiys erstem Amtsjahr zu hunderten Toten und extremen Vertreibungen geführt. Derzeit sind in dem Land mit 105 Millionen Einwohnern mehr als drei Millionen Menschen auf der Flucht. Zwar konnte Äthiopien in den vergangenen Jahren zwar ein solides Wirtschaftswachstum vorweisen, zählt aber nach wie vor zu den ärmsten Ländern der Welt.