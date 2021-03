Mediziner in sudanesischem Flüchtlingslager Icon: Spiegel Plus »Was mich am Leben hält, ist, dass ich hier helfen kann«

Tewodros Tefera versorgt in einem Transitlager an der Grenze zu Äthiopien Frauen, Männer und Kinder, die vor der immer brutaleren Gewalt in Tigray fliehen. An manchen Tagen wünscht sich der Arzt zu sterben. Aber er macht weiter.

und Andy Spyra (Fotos) Von Fritz Schaap