Afghanistans Armenprovinz Badakahschan "Nach uns kommen nur noch Steine"

Muhib, einer der beiden Projektleiter, hatte sich nicht so klar ausgedrückt. Ein bisschen müsse man am Ende der Straße noch laufen, aber nur ein bisschen. Schon die Straße, die im hintersten Winkel der nordostafghanischen Provinz Badakahschan von der letzten Asphaltroute abging, war nur noch Schotterpiste, wand sich in Serpentinen die graubraunen Berghänge hoch.

Kein Baum, kein Strauch waren mehr zu sehen, nur in ferner Tiefe ab und an der grünblau schimmernde Kokcha-Fluss. "Da oben", winkte Muhib nach dem Anhalten heiter, nur noch ein paar Hundert Höhenmeter weiter hoch, sei das Ziel.

Christian Werner Steile Felshänge, karge Vegetation

Da oben sind nur stecknadelgroße gelbe Punkte entlang des steilen Felshangs auszumachen: die Helme der Arbeiter. In 2000 Meter Höhe sprengen, hacken und mörteln sie einen Bewässerungskanal durch den Granit, der sieben Kilometer lang werden soll.

Der Aufstieg ist schwer, die Luft dünner als im Tal der Provinzhauptstadt. Doch den hageren, sonnengegerbten Männern oben macht es nichts aus. Mit bloßen Händen wuchten sie zentnerschwere Felsbrocken, verkanten sie am Hang, balancieren Mörteleimer über schmalste Trittpfade; an ihren Füßen etwas, was in besseren Tagen einmal Turnschuhe waren.

Immerhin einen Helm tragen die meisten. Schon ein walnussgroßer Kiesel, der sich weiter oben am Steilhang löst, kann hier zum tödlichen Geschoss werden.

Christian Werner Bauarbeiter auf 2000 Meter Höhe

Ein, zwei Meter breit ist die freigesprengte Schneise, die sich den Steilhang entlangzieht, an deren Rand es Hunderte Meter in die Tiefe geht und Nicht-Schwindelfreien den Magen zusammenzieht. Die 140 Männer hier oben, vom Teenager bis zum Greis, arbeiten konzentriert, manchmal heiter, als seien sie hier in ihrer ganz eigenen Welt.

Was sie auch jenseits der topografischen Lage durchaus sind: Die Gegend von Hamidabad, in etwa ein Landkreis, ist selbst für afghanische Verhältnisse bitterarm. Was schon einiges heißt. Zu arm, um hineingezogen zu werden in den schwärenden Krieg zwischen der Regierung und den Taliban. Zu arm, als dass die Leute es sich leisten könnten, nach Europa zu fliehen. Zu arm, um Strom, Fernseher, Telefone zu haben und überhaupt auf die Idee zu kommen, wie ein anderes Leben aussehen könnte. Auch das ist Afghanistan.

Christian Werner Die Menschen von Hamidabad sind selbst für afghanische Verhältnisse bitterarm

"Die Taliban? Hier?" Rahman, ein Vollbärtiger mit kariertem Tuch statt Helm auf dem Kopf, lacht kehlig: "Die sind nie hergekommen. Was sollten die auch von uns wollen? Wir haben nichts, hier führt keine Straße weiter. Nach uns kommen nur noch Steine."

Telefonmasten, mit deren Sprengung man die Netzbetreiber erpressen könnte, gibt es auch keine. Immerhin einige Grundschulen und, seit vier Jahren, die Schotterpiste, offiziell gebaut von der Regierung mit ausländischen Fördergeldern.

Ein paar Hundert Meter tiefer liegen die sieben Dörfer der hier arbeitenden Männer in winzigen Tälern, wo sie vor allem Obst anbauen. Je nach Höhenlage und Wasserverfügbarkeit wachsen Granatäpfel, Äpfel, Birnen, Kirschen, Mandeln, Aprikosen und Pfirsiche.

Christian Werner Wasser ist Mangelware in der Bergregion

Exzellente Pfirsiche, denn die Kombination aus viel Sonne, erträglicher, trockener Wärme und Bodenbewässerung ist perfekt für Obst. Wenn nur genügend Wasser da ist. Daran mangelte es stets.

Nach der Schneeschmelze im Frühjahr fällt den Sommer über fast nie Regen. Um wenigstens das Schmelzwasser nicht ungenutzt in den Kokcha-Fluss rauschen zu lassen, soll nun der Kanal entstehen.

Bei aller Armut haben die Bewohner der sieben Dörfer von Hamidabad etwas, womit sie Eindruck hinterließen bei früheren Projekten in der Gegend, wie den Grundschulen oder dem Straßenbau: eine funktionierende Gemeinschaft, ohne Fehden, ohne konfessionelle Gräben.

Christian Werner Funktionierende Gemeinschaft, ohne Fehden, ohne konfessionelle Gräben

Die Ältesten der Dorfräte, eine lokale Hilfsorganisation, die Flussbehörde der Provinz und das Welternährungsprogramm WFP kamen hier zusammen, Südkorea gab das Gros der Finanzierung. Das Sisyphus-Projekt am Granitberg konnte beginnen.

Seit Spätsommer 2018 fräsen sich die Männer hier durch den Stein. Erst kommen die Sprengmeister und schaffen die Schneise im Fels. Dann rücken die Arbeiter an, schichten und mauern die Gesteinsbrocken zur Rinne für das Wasser.

Sechs Tage die Woche von acht Uhr morgens bis 16 Uhr am Nachmittag wird gearbeitet. Nachts bewacht ein Wächter mit einem Knüppel die Spitzhacken und Schaufeln, aber weggekommen sei noch nie etwas.

Es gibt Fladenbrot und grünen Tee aus großen Thermoskannen. Bezahlt wird in Lebensmitteln, Reis, Mehl, Tee, aber die Jobs sind so begehrt, dass einige der Männer aus Pakistan und Iran zurückgekommen sind, wo sie als Tagelöhner, Bauarbeiter, Erntehelfer arbeiteten.

Christian Werner Seit Spätsommer 2018 wird am Wasserkanal gearbeitet

"Das ist besser hier", sagt Abdulbarak, einer der Vorarbeiter, der schon in Teheran auf dem Bau arbeitete: "Wir bauen etwas für uns, können endlich mehr Bäume bewässern, und werden dafür auch noch bezahlt."

Vorher hätten die Kümmereinkünfte gerade gereicht, um den Familien so viel schicken zu können, dass die nicht hungern. Vernünftig bezahlte Jobs gebe es hier oben einfach nicht.

Es hat hier allerdings auch nie einen Versuch gegeben, das doch so Naheliegende zu tun: Das Wasser, das jedes Frühjahr überreichlich von den Gipfeln nach unten schießt, umzuleiten, einzufangen für die winzigen Felder und Obsthaine an den Hängen.

Christian Werner Vernünftig bezahlte Jobs - Fehlanzeige

"Vor 20 Jahren hat das ein Mann namens Ashirmat mal probiert", erinnert sich ein Arbeiter aus dem Dorf Saliabad, "eine Rinne vom nächsten Schneefeld bis zu seinem Garten zu bauen. Aber er ist abgerutscht am Berg und zu Tode gestürzt."

Viele junge Männer aus Badakhschans armem Norden gingen in den vergangenen Jahren zur Armee und zur Polizei, die gleichermaßen herangezogen wird für den extrem verlustreichen Kampf gegen die Taliban. Kaum jemand aus reicheren Gegenden will die Jobs in diesen uniformierten Himmelfahrtskommandos. Nur die Allerärmsten.

Die trieben schon vor Jahren die ärztliche Aufnahmekommission des von Deutschland betriebenen Projekts zum Polizeiaufbau zur Verzweiflung: "Wir mussten die Röntgendosis bei der Untersuchung senken", sagte 2010 ein deutscher Arzt in Faizabad: "Sonst gucken wir durch die durch. Die sind vollkommen untermineralisiert durch Mangelernährung."

Christian Werner Die Arbeiter am Berg müssen aufpassen - Sicherheitsmaßnahmen gibt es keine

Am Hang von Hamidabad mag keiner schlecht über die Polizei reden. Aber hin will auch keiner mehr. Jede Familie darf einen Arbeiter fürs Kanalprojekt stellen. Im Zweifelsfall entscheidet das Dorfkomitee, wer den Job bekommt. Wird einer krank, darf das nächste Familienmitglied nachrücken.

Anfang Dezember haben sie die Arbeit eingestellt. Wenn es friert, bindet der Zement nicht mehr ab. Außerdem sind vereiste Granitplatten nicht einmal für die Männer aus den Bergen trittsicher. Fünf Kilometer haben sie fertiggebaut vom Kanal, zwei fehlen noch. Arbeit zumindest noch für ein Jahr.

Der erste Schnee fiel, bald wird er einen Meter hoch liegen. Drei Monate lang werden sie dann in ihren Hütten sitzen, mit dem getrockneten Dung der Schafe und Ziegen heizen, auf den Frühling warten.

Sher Agha, der aussieht wie ein alter Mann, aber erst 52 Jahre alt ist, zählt auf, welchen Besitz er im Laufe seines Lebens geschaffen hat: "Fünf Pfirsichbäume. Zwei Mandelbäume. Ein Apfelbaum."

Aber jetzt habe er weitere 100 Pfirsichbäume gepflanzt, auf dass sie bald tragen, sobald der Kanal fertig ist. So viel, dass er die Früchte im nächsten Tal verkaufen, ja, gar bis in die Provinzhauptstadt auf den Markt bringen könnte.

Er hält kurz inne, beinahe erschrocken über seine Worte. Als sei schon die Vorstellung frivol, dass ein einzelner Mensch 100 Pfirsichbäume besitzen könne.