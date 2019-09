Der Musiker

Auch Ahmad Sarmast, der im Dezem­ber 2014 fast durch einen Anschlag der Taliban starb. Er kor­rum­piere die afghanische Jugend, ließ die Gruppe nach dem Anschlag ver­lauten. Seit er 2010 das Afgha­nistan Natio­nal Insti­tute of Music in Kabul grün­dete, sehen ihn die Taliban als ihren Feind. Denn Kunst, gerade Musik, lehnen sie strikt ab.

Sarmast läuft an einem Sams­tag­morgen durch seine Musik­schule in Kabul, in der Nähe des High­way One, der großen Ring­straße, die sich durch ganz Afgha­nis­tan zieht. Über der Stadt dröhnen die Heli­kopter, an Check­points bilden sich Auto­schlan­gen. Sarmast setzt sich in seinem Büro unter die Fotos der großen Kon­zerte, die sein Orches­ter aus jungen Afghanen und Afgha­ninnen auf der gan­zen Welt gege­ben hat. Gerade dass Mäd­chen an seiner Schule stu­dieren, war ihm immer beson­ders wichtig.

Seine Familie hat ihn ange­fleht, das Land zu ver­lassen. Aber er will nicht gehen, will das Land nicht den Extre­misten über­lassen, will nicht noch einmal die Kunst sterben sehen, obwohl er immer wieder bedroht wird:

Afghanistan habe sich in den ver­gange­nen 18 Jahren weiter­ent­wickelt, sagt Sarmast. Die Bevöl­kerung, insbe­sondere die Jugend Afgha­nistans, sei heute viel auf­ge­schlos­sener für Ver­ände­rungen als 1996, erklärt er, wäh­rend er durch die Schule läuft. Vorbei an Räumen voller Instru­mente.

»Heute hat Afgha­nistan eine Ver­fassung. 1996 war Afgha­nistan ein Schlacht­feld ver­schiede­ner mili­täri­scher Frak­tionen. Aber heute haben wir eine starke Zen­tral­regie­rung. Das zeigt deut­lich, wie Afgha­nistan sich ver­ändert hat.«

Doch die Regie­rung ist nicht so stark, wie Sarmast hofft. Der Krieg in Afgha­nistan ist in den vergangen Jahren so blutig wie lange nicht mehr gewesen. Die Taliban sind auf dem Vor­marsch, nur noch 54 Prozent der Dis­trikte des Landes, so der Sigar-Report der USA vom An­fang diesen Jahres, kon­trol­liert die Regie­rung. Die Taliban haben mehr terri­toria­len Ein­fluss als zu jedem anderen Zeit­punkt seit 2001. Die großen Städte sind immer wieder Ziele von bruta­len An­schlä­gen. Zwischen 2015 und 2018 starben laut der afgha­nischen Regie­rung rund 28000 afgha­nische Sol­daten und Polizisten.

Ein Hazara-Kämpfer bewacht eine schiitische Moschee

Straßenszene in Kabul

Afghanischer Gebirgs­zug aus der Luft

Kurz nach dem Abbruch der Ge­spräche mit den Ame­ri­kanern schick­ten die Taliban eine Dele­gation nach Russ­land. Nach dem Tref­fen hieß es von russischer Seite, es sei not­wendig, die Gesprä­che zwischen den USA und den Taliban wieder­auf­zu­neh­men. Die Taliban seien bereit dazu.

Die Regierung in Kabul ließ hin­gegen ver­lauten, dass es einen Frie­den erst nach der Wahl am 28. September geben könnte. Doch die Taliban weigern sich nach wie vor, mit der Regierung direkt zu verhandeln. Sie sehen sie als illegitim an.