US-Strategie für Afghanistan Rückzug vom Rückzug

Der Vertrag mit den Taliban war bis auf geringfügige Details verhandelt. Dann ließ sich US-Präsident Donald Trump in einem seiner Golf-Ressorts in New Jersey zum ersten Mal persönlich und detailliert über die Gespräche mit den militanten Fundamentalisten ins Bild setzen. Sein Chef-Unterhändler Zalmay Khalilzad, ein in den USA ausgebildeter Afghane aus Mazar-e-Sharif und Karriere-Diplomat, war angereist. Das Treffen fand in größerer Runde statt, Militärs und Kongressabgeordnete waren anwesend.

Seither ist Trump wie ausgewechselt.

Ging es ihm seit fast einem Jahr um den schnellstmöglichen Truppenabzug, heißt es plötzlich "wir sind nicht in Eile". Einen Zeitplan gäbe es nicht, versichert Trump jetzt. Die Hast der Amerikaner, einen schnellen Erfolg zu produzieren, hatte ihre Verhandlungsposition stark geschwächt. Die Taliban dagegen hatten Zeit und schienen ihre Forderungen durchzukriegen.

Trump muss aus den eigenen Reihen Druck erhalten haben, Afghanistan nicht im Chaos zu verlassen, vermuten Beteiligte in Kabul und Deutschland. Steuerzahlern und Veteranen sei es schwerlich zu erklären, wenn das Land künftig wieder von den Taliban regiert würde und damit quasi der Zustand von 2001 vor dem Einmarsch der USA wieder hergestellt sei. Der Verlust von tausenden gefallenen Soldaten und einer Billion Dollar Steuergelder allein für militärische Ausgaben in diesem längsten Krieg der US-Geschichte wären vergebens gewesen.

Beobachter fürchten einen erneuten Bürgerkrieg

Am vergangenen Donnerstag war erneut ein US-Soldat in den Kämpfen umgekommen. Es war bereits der dritte getötete Amerikaner in diesem August. Gleichzeitig kämpfen sich die Taliban überall im Land in Bezirke und Städte vor wie gerade im Norden in Faryab und Kunduz.

Die Taliban wollen den baldigen, vollständigen Abzug ausländischer Truppen erreichen. Dieser sollte nach bisherigem Stand zwischen sechs Monaten - so die Forderung der Taliban -, nach US-Planungen spätestens aber in 18 Monaten abgeschlossen sein. Im Gegenzug wollten die Fundamentalisten garantieren, dass Afghanistan nie wieder als Basis für international operierende Terroristen genutzt würde. Zu diskutieren waren zudem der Waffenstillstand und "Friedensgespräche zwischen den afghanischen Kriegsgegnern", sowie ein sogenannter "innerafghanischer Dialog". Völlig unklar blieb bisher aber, wie dieser zweite Teil abgesichert werden würde. Die Furcht von Beobachtern ist, dass die Waffen trotz Zusagen keineswegs schweigen dürften und es erneut zum Bürgerkrieg kommt.

Von einem totalen Abzug ist Trump inzwischen aber weit entfernt. Die Rede ist nur noch von einer "Reduzierung", bisher waren es 14 000 Soldaten. Vor allem sogenannte Terror-Bekämpfungstruppen sollen bleiben. "Wir gehen runter auf 8600 (Truppen) und machen die Entscheidung, wie es weitergeht, davon abhängig, was passiert," sagte Trump am Donnerstag in Fox News Radio.

Gibt es doch keinen "Deal"?

Das Hauptproblem ist die Verweigerung der Taliban, einen dauerhaften Waffenstillstand zuzusagen. Auf diesem bestehen die Amerikaner aber. Die Islamisten wollen jedoch verhindern, dass der amtierende Präsident Ashraf Ghani die für Ende September geplanten Präsidentschafts-Wahlen abhalten könnte und damit Tatsachen schaffen. Die Fundamentalisten streben deshalb eine gemeinsame Übergangsregierung an, die dann den Waffenstillstand verkündet. Dann wären sie mindestens Teil der Macht, wenn sie diese nicht schon übernommen hätten.

Achtmal hatten sich die Taliban und Trumps Sonderbotschafter Zalmay Khalilzad bereits für Verhandlungsrunden in Doha getroffen. Die aktuelle neunte sollte die letzte sein. Seit Khalizads Besuch in den USA am 16. August wurde täglich die Unterschrift des Vertrages erwartet. Trump hatte Khalilzad eine Frist bis zum 1. September gesetzt, um am Freitag überraschend zu sagen: "Wir müssen Afghanistan beobachten, ich bin nicht sicher, ob dieser Deal überhaupt zustande kommt."