Internationaler Strafgerichtshof Ermittler dürfen möglichen Kriegsverbrechen in Afghanistan nachgehen

Die Chefanklägerin am Internationalen Strafgerichtshof will seit Jahren Ermittlungen zu schweren Verbrechen in Afghanistan aufnehmen, jetzt hat sie freie Bahn. Auch US-Soldaten und CIA-Agenten stehen im Fokus.