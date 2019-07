Trotz Friedensgesprächen Mehrere Tote bei Autobombenanschlag in Afghanistan

In der südostafghanischen Provinzhauptstadt Gasni ist eine Autobombe explodiert und hat mindestens sechs Menschen getötet. Unter den Todesopfern seien zwei Sicherheitskräfte und vier Zivilisten, teilte das Pressebüro des Provinzgouverneurs von Gasni mit. Andere Quellen sprechen von mindestens zwölf Toten und mehr als 50 Verletzten.

Wie die Behörden mitteilten, sei die Bombe nahe eines Geländes des afghanischen Inlandsgeheimdienstes NDS detoniert. Die Taliban bekannten sich zu dem Anschlag in dem belebten Viertel. Es war zunächst nicht klar, ob dieser von einem Selbstmordattentäter durchgeführt wurde.

Gespräche über ein Ende des Konflikts

Die Gewalt in Afghanistan dauert trotz laufender Gespräche über ein Ende des Konfliktes an. Der Anschlag in Gasni ereignete sich nur etwa drei Stunden vor dem geplanten Beginn der "innerafghanischen Dialogkonferenz" in Doha. Die Konferenz wird von Deutschland und Katar ausgerichtet. Dabei sprechen rund 60 Afghanen über Wege zum Frieden - Vertreter der Taliban sowie Afghanen aus Politik, Gesellschaft und verschiedenen Regionen des Landes.

Alle Eingeladenen nehmen an der "informellen Diskussion" als Privatpersonen teil. Das ist notwendig, da die Taliban sich weigern, mit Vertretern der Regierung in Kabul zu sprechen, die sie als Marionette des Westens sehen.

Auch die USA verhandeln derzeit direkt mit Vertretern der radikalislamischen Taliban. Nach sechs Verhandlungstagen wurde bereits von wesentlichen Fortschritten gesprochen. Das Treffen in den vergangenen Tagen sei die bisher produktivste Sitzung gewesen, teilte der US-Sondergesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, am Samstagabend über Twitter mit.

USA sprechen von wesentlichen Fortschritten

Substanzielle Fortschritte seien in allen vier Punkten erzielt worden, über die die USA und die Taliban sprechen: Abzug der Truppen, Zusicherungen zur Terrorismusbekämpfung, Teilnahme der Taliban an innerafghanischen Gesprächen sowie eine Waffenruhe.

Die USA sprechen seit Juli des vergangenen Jahres mit Vertretern der Taliban über eine politische Beilegung des seit fast 18 Jahren dauernden Konflikts. Die aktuell laufende siebte Gesprächsrunde mit Khalilzad hatte am 29. Juni begonnen. Sie war ursprünglich nur für drei Tage angesetzt. Laut Khalilzad sollten die Gespräche am Sonntag und Montag pausieren, da zu der Zeit die Gespräche in Doha stattfinden.

Khalilzad zufolge ist bei den USA-Taliban-Gesprächen weiterhin wichtige Arbeit zu leisten, bevor man zu einer Übereinkunft komme. Der Sprecher des politischen Büros der Taliban, Sohail Schahin, schrieb auf Twitter, man sei mit der Entwicklung der Verhandlungen zufrieden und hoffe, dass auch die verbleibende Arbeit abgeschlossen werden könne.