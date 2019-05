Afghanistan Motorrad-Sprengsatz tötet Kinder

Ein Sprengsatz, der an einem Motorrad befestigt war, hat im Westen Afghanistans drei Kinder getötet. Die Bombe sei auf einem Markt in der Provinz Herat im Bezirk Oba explodiert, teilten Behörden mit. 21 weitere Menschen seien verletzt worden.

Das Ziel der Anschlags ist unklar. Unter den Verletzten sei auch der Chef des Bezirks, sagte ein Sprecher der Provinzregierung. Zunächst hatten die Behörden von fünf Toten berichtet, diese Zahl dann aber korrigiert.

Das an den Iran grenzende Herat gehört zu den umkämpften Provinzen in Afghanistan, in denen die radikalislamischen Taliban häufig Anschläge verüben. Diese richten sich vor allem gegen Einrichtungen, Vertreter oder Sicherheitskräfte der Regierung. Opfer sind dabei aber oft auch Zivilisten.

In der Provinz Nangahar in Ostafghanistan gab es einen Angriff auf die Polizei. Fünf Menschen, darunter drei Zivilisten, wurden laut einem Provinzsprecher verwundet, als ein Unbekannter eine Handgranate auf den Kontrollpunkt im Bezirk Kama warf.