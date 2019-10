Afghanistan Ranghoher Al-Qaida-Terrorist getötet

Einer der führenden Köpfe des Terrornetzwerks Al-Qaida ist in Afghanistan bei einem Militärschlag getötet worden. Asim Omar ist Ende September zusammen mit sechs weiteren Mitgliedern der Terrororganisation im Distrikt Musa Kala in der Provinz Helmand getötet worden, das teilte der Afghanische Geheimdienst mit. Den Angriff hätten afghanische und US-amerikanische Truppen gemeinsam ausgeführt.

Ein Sprecher der US-Streitkräfte in Afghanistan bestätigte lediglich, dass Truppen beider Länder gemeinsam gegen Al-Qaida-Kämpfer in der Provinz vorgegangen sind. Unter den Toten sei auch Omars Nachrichtenkurier an den Chef der dschihadistischen Organisation, Aiman al-Sawahiri.

Unterschiedliche Aussagen gab es zu zivilen Opfern des Angriffs. Örtliche Behörden sprachen von bis zu 40 Toten. Dabei soll es sich um Gäste einer Hochzeit handeln, die in der Nähe gefeiert wurde. Über die Art des Militärschlags machten weder der afghanische Geheimdienst noch die USA genaue Angaben.