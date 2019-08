Afghanistan Taliban töten mindestens 14 regierungstreue Milizionäre

Seit dem Sommer 2018 verhandeln die USA und die Taliban über Frieden in Afghanistan. Bisher aber blieb es lediglich bei Ankündigungen. "Wir stehen kurz vor einer Einigung", schrieb der Sprecher des politischen Büros der Taliban, Sohail Schahin, auf Twitter. Man hoffe, schrieb Schahin weiter, bald gute Nachrichten überbringen zu können.

Bei den Gesprächen geht es vor allem um Truppenabzüge und Garantien der Taliban, dass Afghanistan kein sicherer Rückzugsort für Terroristen wird. Die Gespräche sollen in innerafghanische Friedensgespräche münden. Bisher hatten sich die Taliban geweigert, mit der Regierung in Kabul zu sprechen, die sie als "Marionette" des Westens betrachten. Auch ein Waffenstillstand ist Thema. Die mittlerweile neunte Gesprächsrunde im Golfemirat Katar, wo die Taliban ein halboffizielles politisches Büro betreiben, hatte vergangenen Donnerstag begonnen.

Die Gefechte im Land gehen weiter

Kurz vor Gesprächsbeginn hatte der US-Chefunterhändler Zalmay Khalilzad getwittert, man werde versuchen, die verbliebenen Themen nun abzuschließen. "Wir sind bereit. Lasst uns sehen, ob die Taliban auch bereit sind." Khalilzad plante nach seinem Aufenthalt in Doha nach Kabul zu reisen, um die afghanische Regierung über die Gespräche zu informieren.

Bereits bei der vorangegangenen Gesprächsrunde Anfang bis Mitte August hatten sich beide Seiten optimistisch gezeigt, bald zu einer Einigung zu kommen. Die Gefechte im Land gehen derweil weiter. Bei einem Überfall von Taliban-Kämpfern auf einen Kontrollposten in der westlichen Provinz Herat in der Nacht zu Mittwoch wurden Behördenvertretern zufolge mindestens 14 Milizsoldaten getötet. In der südlichen Provinzhauptstadt Kandahar wurden am Mittwochmorgen zwei Polizistinnen von Taliban-Kämpfern auf ihrem Weg zur Arbeit erschossen.