Bevorstehende Friedensgespräche Trump kündigt Truppenabbau in Afghanistan an

Mit Blick auf die Friedensgespräche von Afghanistans Regierung und den Taliban kündigte Donald Trump erneut an, die Zahl der US-Soldaten dort auf 4000 zu verringern. Die Verhandlungen beginnen am Samstag in Katar.